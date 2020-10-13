大陸第3季進出口、出口、進口總值都創下季度歷史新高。分析人士預計，第3季進出口對大陸經濟的拉動作用比較明顯，第4季出口有望繼續保持高景氣度，但進一步大幅改善的可能性不大。

摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊表示，大陸出口好轉跟全球經濟重啟帶來的需求改善有關，但問題在於是否可持續，現在歐洲疫情重新回來，而且冬季疫情是否二次回潮也要打個問號，倘若疫情變得更為嚴重、歐美重啟受阻，出口還是會受到影響。

章俊指出，鑑於短期疫苗的推出還面臨一定困難，出口的可持續需要觀察，預計第4季出口進一步大幅改善的可能性不大。

大陸海關總署13日公佈資料顯示，第3季大陸進出口8.88兆元（人民幣，下同），年增7.5％，季度增速轉負為正。其中，出口5兆元，年增10.2％，進口3.88兆元，年增4.3％。

中經院第一研究所（大陸研究所）所長劉孟俊指出，第3季數據反映了大陸國內開工順利、內需夠強，且國外庫存量已低於安全水準，需求明顯反彈，也可看出國外疫情管理的危機已比較穩定，同時，9月大陸進口增速亦強勁反彈，可能是因應歐美聖誕節訂單，先進口原物料加工後再出口所致。

若歐美第二波疫情再起，又重新封城之下，大陸的進出口是否持續反彈就很難說。不過，劉孟俊認為，第一波疫情各國已有相當經驗，因此可以比較樂觀一點。

(旺報 )