飛機上廁所空間狹窄，容納一個人剛剛好，不料英國一架由倫敦飛往邁阿密的班機上，一名乘客目睹一對男女，一起擠進廁所裡，直覺兩人就是要壞壞，於是用手機偷偷拍下過程，結果影片PO上網後立即爆紅，不到3天就吸引超過30萬人按讚，5萬多次分享，網友們紛紛對2人的「表情」加以註解，有人笑說：「看女生的表情就知道男生讓她超『不爽』的」。

男子整理好情緒後，嚴肅的步出廁所，網友見影片大笑詮釋：「男生讓女生失望了。」。（圖／翻攝自臉書）

由於拍攝男乘客的座位在廁所旁，當他看到這對男女「同時進入廁所」，就知道事情「不單純」，直覺反應就猜測兩人忍不住，想到廁所裡恩愛，於是拿起手機偷偷想錄下兩人事後的「滿足的表情」，沒想到結局卻不如想像，讓他看到忍不住都想笑。

影片中可見，這對男女進入廁所許久後，門終於開了，兩人為了避嫌，一前一後步出廁所，

女子的先出來，但表情看來卻是相當不悅，還在裡面的男子先露出「神秘微笑」，調整情緒後，再一臉淡定步出廁所。

網友看到兩人表情紛紛大笑留言：「那女的充滿怨氣，一看就知道男生讓她失望了」、「在氣男的沒盡力啦」、「不爽啊」、「男生看到女生不高興在苦笑」。

(中時新聞網)