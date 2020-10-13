環團一度要闖進雲林縣府，希望將陳情書交到縣長張麗善手裡，但遭警方攔阻。（周書聖攝）

雲林健康空氣行動聯盟13日率學生赴雲林縣政府抗議，以集體吹哨方式，向雲林縣長張麗善及環保局表達反空汙訴求，環團一度闖進縣府，遭警方攔阻。雲林縣環保局長鄭育麟代表出面受理陳情書，但仍不被環團買單。

雲林健康空氣行動聯盟與雲林科大、中正大學學生集體吹哨抗議，不滿縣府治理空汙疏失，認為執政者沒有盡到改善空汙的責任，數十名學生聚集於縣府門口，呼喊口號表達不滿。

上周中部7縣市首長甫簽署反空汙聲明，齊力對抗空氣汙染，但環團及學生認為張麗善開空頭支票，沒有實際作為。現場提出7大訴求，要求台塑化、六輕、麥寮發電廠降載；公布空氣有害物質及監測數據；設置空品感測器；興建天然氣接收站；展延六輕生煤許可證等。

對此縣府表示，雲林境內部分汙染源來自周遭縣市，包含桃園煉油廠、台中電廠、興達電廠、六輕離島工業區，汙染源沿山線及國道滯留雲林斗六市。斗六市位於中央山脈背風側，擴散條件不佳，加上日照時長，才會導致臭氧濃度上升。

雲林科大學生自嘲，來雲林讀書4年，相當於抽菸抽4年。學生強調，空氣品質監測常出現紫爆，但各級學校卻還在戶外上體育課，政府官員毫無作為。

縣府表示，已初步擬定未來4年空氣汙染防制計畫，針對移動、固定汙染源皆有相關措施，並整合各局處加強管制，共同降低PM2.5。

(中時 )