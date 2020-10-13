民主黨總統候選人拜登競選團隊12日發布聲明，證實拜登第3次的新冠病毒篩檢呈陰性。同日拜登首度前往關鍵州俄亥俄州舉行造勢活動，他承諾將確實執行「購買美國貨，支持美國工作」政策，還強調「現代科技是由美國、而非中國領軍」。他在活動中也再度口誤，稱自己正競選「參議員」，川普立刻把握機會開酸，稱拜登「等不及再當參議員了！」。

拜登12日前往知名汽車品牌「吉普」（Jeep）發源地托雷多（Toledo），說明其經濟政策。他還強調，將針對把工作機會移出美國的企業課徵罰款，把工作帶回美國的製造業，則可獲得獎勵。

屢次失言、精神狀態甚至因此受到的拜登，這次也沒讓川普「失望」。他在活動結束時表示：「我以驕傲的民主黨人身分，競選參議員」，緊接著改口：「我過去曾以驕傲的民主黨人身分參選副總統，現在我以同樣身分競選總統」。這是繼2月後，拜登第2次說自己在競選參議員。

消息曝光後，川普立即抓住機會發推文，「瞌睡喬今天過得特別糟糕...又說他在競選參議員」。川普的競選團隊也在推特轉發現場影片並開酸，「拜登已經等不及要再度成為參議員了！」。

(中時 )