獲金馬獎8項大獎提名的國片《無聲》，導演柯貞年、演員劉子銓、陳姸霏日前上節目E!Studio藝鏡到底之「Talk一杯」接受主持人鄭偉柏專訪。入圍本屆金馬最佳新導演獎的柯貞年分享父親對她創作影響，形容父親是「好朋友、人生導師」，其實柯貞年的父親是「知天命之人」，她分享：「父親幫別人看面相，我就像是聽很多故事。」她自爆，《無聲》開拍前曾把劉子銓、陳姸霏的照片給父親看，她當時很擔心陳姸霏拒絕演出，詢問父親突破陳姸霏心房的「策略」，柯貞年直呼：「超像在談戀愛！」

柯貞年尋覓女主角時一眼相中陳姸霏，但電影沉重、角色具挑戰性，她擔心陳姸霏不願參與演出，她給父親看陳姸霏的照片後，向父親請益「如何突破她的心房」，陳姸霏聽到後傻眼直呼：「我那時候被鋪什麼路！」父親要柯貞年「進入她的心、讓她相信妳」，柯貞年傳訊息向陳姸霏誠心表示會好好照顧她、保護她，甚至陳姸霏沒回訊息，柯貞年還會焦慮「怎麼都沒有回我」，陳姸霏最後點頭答應演出，柯貞年笑說：「超感動，很像告白成功！」陳姸霏羞笑：「妳真是超乎我想像的愛我！」她的精湛演出，也讓她一舉入圍本屆金馬獎最佳新演員獎。

柯貞年給父親看劉子銓擺鬼臉的照片，她的父親形容：「這個小可愛、小古靈精怪是誰？他和一般人不一樣。」柯貞年表示，劉子銓長得很有特色，會讓人家記住，眼神純真又富有情感，但放空又有點傻，也是她選擇劉子銓的原因。主持人鄭偉柏開玩笑說：「妳這部電影其實不需要Casting啦，找爸爸就好。」

劉子銓這回在《無聲》中和金馬最佳男配角劉冠廷、入圍本屆金馬最佳男配角的韓國童星金玄彬有不少精彩對手戲，他和劉冠廷在拍攝空檔時會一起打籃球，被問及誰的球技比較好，他得意笑說：「我覺得我自己的球技『明顯』比他好。」全場大笑。

劉子銓透露自己從小對武打戲很有興趣，有場要出拳揍金玄彬的戲，沒想到兩人距離沒抓穩，他一拳重重打到對方的臉，把金玄彬眼睛打成「黑輪」，讓他緊急送醫治療，劉子銓直呼：「嚇到！」該集內容10月14日週三下午五點半於「E!Studio藝鏡到底」社群平台上線，《無聲》將於10月15日上映。

(中時 )