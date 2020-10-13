今年雲林香蕉盛產，但外銷受疫情影響，減少近5成，雲林縣政府啟動團購措施，協助蕉農銷售。（周書聖攝）

今年各式水果價格低廉，雲林縣政府啟動團購措施，要幫助雲林蕉農銷售。13日舉行封櫃儀式，將把480箱總計7200公斤的烏龍蕉運往金門。雲林縣長張麗善與金門縣長楊鎮浯同框視訊，展現雙方好「蕉」情。

張麗善特地透過視訊電話，感謝楊鎮浯協助媒合，現場展示等待出貨的烏龍蕉。張麗善表示，今年香蕉出口受挫，感謝金門縣與雲林建立互惠合作關係，希望將來也能與其他縣市建立行銷管道，協助農民行銷農產。

楊鎮浯表示，上月赴雲林參訪，得知中南部香蕉盛產，立即指示金門縣農會協助，以團購方式採購。未來也希望將金門農特產銷往雲林，創造兩縣雙贏局面。

因今年氣候良好，香蕉產量多，外銷受疫情影響，導致香蕉滯銷，今年的產地價跌到每公斤8元。自九月底以來，雲林縣府已媒合企業、團體訂購2萬多公斤香蕉。農業處長魏聖德強調，縣府與在地農民洽談團購方案，有部分企業向雲林採購後，捐給全縣國中小學生享用，為學童加菜，回饋鄉里。

莿桐果菜生產合作社理事主席蘇明利表示，今年雲林秋香蕉品質良好，但是日本訂單減少近一半，農民賤價銷售血本無歸，幸虧縣府協助媒合採購。預估產地價會持續低迷到明年，歡迎企業團體多加採購雲林香蕉。

(中時 )