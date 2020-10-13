搶攻吃到飽餐飲商機，台北君悅酒店瞄準「食內控」自年10月16日起於館內茶苑推出「歐陸現切肉食主義」吃到飽自助饗宴，每週五晚餐、週六至週日之午晚間時段限定推出，整晚無限供應享用燒烤總匯包含香料烤牛肋排、爐烤羊腿、脆皮德國烤豬腳、多汁雞腿串等，搭配有機生菜沙拉、精緻歐風冷盤等多樣豐富配菜與精緻甜點及湯品，期能藉此增加餐飲營收。

配合ITF台北國際旅展線上旅展，君悅酒店並將自10月14日中午12時30分與下午6時30分，推出限量買一送一優惠，限時只要1,408元即可享雙人茶苑肉食主義吃到飽 ，亦可選擇購買茶苑單人券只要1,080元、約原價77折，並有多款超值餐券最低49折優惠，與指定品項買十五送一優惠。

同時，即日起11月30日止，軍警公教醫護人員餐飲優惠擴大加碼延長，凡於台北君悅酒店旗下任一餐廳包含凱菲屋、彩日本料理、漂亮廣式海鮮餐廳、雲錦中餐廳、米其林推薦寶艾西餐廳、歡飲廊、茶苑、Ziga Zaga義大利餐廳等用餐，並於入場前出示服務證及相關證明身分證件正本，本人及同桌用餐者皆享8折優惠。

台北君悅酒店同步加碼紙本振興券優惠，自原本兩間指定餐廳加碼至旗下八間餐廳皆可使用，凡於2020年11月底前持任一面額之紙本振興券於餐廳消費結帳，即享不分平假日且全餐期用餐8折優惠。

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