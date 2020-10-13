軟體廠商訊連科技（5203）董事會13日決議，為維護公司信用以及股東權益，將從14日起實施庫藏股，預計將從本（10）月14日至12月13日期間，一共買回2,000張，佔公司已發行股數2.38％，買回價格區間為90元～140元，若公司股價低於區間價格下限，也將繼續買回。

訊連今年已是第三次實施庫藏股，第一次為今年3月底至5月底，買回1,205張，執行率60％。第二次則是8月中～9月中，預定買回1,500張，日前公告已全數執行完畢，平均每股買回價格116.09元，執行率為100％

訊連表示，這次實施庫藏股，買回股份占已發行股份之2.38％，且買回股份所需金額上限佔公司流動資產的9.37％，訊連董事會已考慮公司財務狀況，表示上述股份之買回並不影響公司資本之維持。

訊連9月營收1.21億元，年減15.7％，月減18.2％，為6個月以來新低，且是連續2個月營收呈現月減。不過累積今年前三季營收達12.04億元，較去年同期增14.3％，是2017年以來同期新高。

訊連近年來積極轉型，從過去的賣斷制轉為訂閱制，以目前訊連整體產品來看，目前旗下共有四大產品線，包原本的PC-OEM與ODD產品、PC-Create系列、Mobile App系列，以及新事業群（FaceMe人臉辨識、U系列產品），占營收比重分別為52％、27％、15％以及6％。

訊連表示，展望第四季，營收成長最強勁的將來自PC-Create、Mobile App以及新事業群，這三項營收的總和在今年上半年較去年同期成長51％，顯示需求強勁。其中PC-Create部分，目前訊連已經累積將近10萬名訂閱用戶，其中年約用戶從去年的87％成長到今年第二季的94％，且約六成的用戶都會選擇續訂，對訊連營收將帶來長期穩定的挹注。

(工商 )