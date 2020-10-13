跨國銀行多數營運上仍身陷新冠疫情的干擾，匯豐、渣打、花旗等重押台灣市場的歐美銀行，今年更看中在台灣尋求未來人才，2021國際儲備幹部計畫、年輕銀行家培育計畫等接棒啟動，而且為突破疫情對社交距離的限制，把校園說明會搬到線上進行，更加廣邀全國年輕學子參與。

渣打銀行今（13）日宣布，正式啟動2021國際儲備幹部計畫，同時包含暑期實習計畫的招募，預計今年有24個名額，多過於歷年，即日起至2020年12月31日止，均可透過渣打銀行官方網站提出申請。

不同以往側重社會新鮮人，渣打銀行表示，2021年國際儲備幹部計畫號召工作經驗未滿三年，並能於2021年9月正式就職的有志青年；2021年暑期實習計畫，則提供可於2022年9月時接受正職工作的國內外大專院校及研究所學生。

匯豐台灣「實習生培育計畫」報名申請期限為2020年10月31 日截止，將於2022年畢業的大學或研究所在學同學們可以報名，預估開放5～10個在學實習生名額，實習生將實際接觸步調快速的金融環境，提早為成功的銀行職涯奠定良好的基礎。

由於今年來疫情影響跨國商務差旅等，外銀現在普遍把儲備幹部的國際訓練，透過視訊交流、或線上會議學習等創新模式，持續拓展國際視野，提升未來領袖力。花旗銀行表示，往年儲備幹部申請期間都會到大學院校進行說明會，今年的說明會將改由線上說明會，詳細時間議程很快就會公佈。

渣打銀行表示，錄取的儲備幹部不僅將在台灣接受完整培訓課程、歷練企業金融、個人金融及相關中後台支援作業單位，未來也有機會派駐國外參加海外培訓。截至今年已有超過15位台灣的儲備幹部完成培訓，並順利轉調至香港、上海、新加坡、倫敦、紐約等全球金融重鎮，以具體行動串連在地人才與國際接軌。

(工商 )