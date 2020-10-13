在今年出新冠疫情（COVID-19）爆發之際，也加劇全台醫院診所醫護人員的工作量，隨著疫情趨緩，醫護人員的日常仍然令人辛酸。急診醫師白永嘉透露，一位護理師同事上班途中出了意外，全身多出皮外傷，卻向他哭喊「怕等下不能上班！」一句話就令所有醫護同仁非常有感以及不捨。

白永嘉醫師今（13日）在臉書「急診醫師的眼睛」上表示，就在剛才，同醫院的護理師在騎機車上小夜班的途中發生車禍，導致全身多處皮外傷。白永嘉指出，雖然護理師傷口很淺，只傷及表皮，但她仍眼淚直流。經詢問後，她表示並不是痛哭，而是「我怕等一下不能上班，學姊們要cover我」。

這也讓白永嘉感嘆表示，「我發現很多護理師生病或受傷的時候，最擔心的就是同事需要出來幫忙上班。」這種責任感令他相當不捨。

貼文一出，引起熱烈留言湧入，曾擔任過醫護的網友有感地表示「真的是這樣。每次生病都是硬撐著上班，就是怕打擾其他同事的休假」、「這種感覺我很能體會，以前都是這樣」、「真的 我出車禍第一時間不是打給家屬 而是打回醫」、「可怕的不是傷，是學姊」。感嘆是「 醫護人員的哀歌」。

一位網友表示，「醫護人員沒有受傷、意外、生病的資格⋯」只會擔心自己沒辦法上班，影響到其他人員的休假或加班！她回想到，「以前重感冒，做完治療後回到護理站趁寫記錄的時間趕快接點滴打針⋯」各位醫護人員真的辛苦了！

(中時新聞網)