前高雄市長韓國瑜6月被罷免後，未來動向仍備受外界矚目，但高雄換人後真的有變嗎？綠營側翼粉專11日曝光一張高雄大港橋夜晚空拍圖，可以發現滿滿的人潮聚集在大港橋旁的空地上，搭配愛河美景和遠處的85大樓，相當漂亮，但照片也引起正反兩派網友爭論。

高市府經發局於國慶連假期間，主辦「DigiWave無條件進位」系列活動，連假期間在駁二等地登場，甫奪下金曲獎最佳樂團「滅火器」10日晚間重返「大港」開唱，4天活動吸引逾數十萬人次共襄盛舉。

據綠營側翼臉書粉專《WECARE高雄》11日貼出一張由網友曾國書所拍攝的「高雄大港橋空拍圖」，並表示「wecare都變who care，真讓人生氣氣」，「大港橋旁邊那個都不是人，都是假的」。並暗諷「高雄換了市長以後，都沒人，超冷清」。

照片PO出後吸引逾1.8萬人按讚，引起正反兩派網友近7百則熱烈討論，認為「高雄有變好」的網友表示，「天啊，人潮真的爆炸」、「哈瑪星渡輪班班都客滿，我真嚇到了」、「衛武營也都是人」、「美麗的高雄回來了」、「高雄怎麼會沒人，每次到好市多都一堆人」、「見不得高雄好的韓粉」。

認為「高雄沒變化」的網友則表示，「P圖技術太好啦」、「看看瑞豐夜市就知道冷清了」、「又來編故事了」、「笑死，辦活動跟日常比嗎？」。

高雄大港開唱空拍圖。(圖/翻攝自 WECARE高雄)

網友留言。(圖/翻攝自 WECARE臉書)

網友留言。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)