政府力拚2025年綠電占2成，而一年一度的「Energy Taiwan 台灣國際智慧能周」將於明天起一連三天，在台北南港展覽館1館舉辦，聚焦太陽能、風能及智慧儲能三大主題。共有500個攤位設置，預計吸引1萬人入場。

今天外貿協會與SEMI半導體產業協會舉辦展前記者會，經濟部次長曾文生、聯合再生能源執行長潘文輝、沃旭能源台灣總經理汪欣潔出席參與。

曾文生開宗明義就說，2025年前綠能的重要性不需要被質疑，這是最大確定，政府現在就是找到副作用低的方式往前推進。過去都是台電投資，自再生能源逐漸併入電網後，就要找大家來做儲能電網頻率調節工作，不是靠國家單一力量。

他強調，未來只要能接受調度就是備轉容量，不一定是靠台電，像是半導體業廠內備有很多發電機，都沒有使用，未來就可以參與。

聯合再生能源執行長潘文輝表示，2019年全世界新增電力裝置總類267GW，太光電有119GW，占45％，加上風力合占新增電力總額三分之二，煤跟核能都在減少。他呼籲政府主導規劃，解決土地及饋線問題，才有機會達成2025年太陽光電20GW目標。

外貿協會祕書長林芳苗說明， 2020智慧能源週吸引太陽能、風能、儲能領域多家海內外指標性業者共襄盛舉，透過國際資源技術交流、整合最新物聯網及AI相關應用技術，要協助企業創造更完善的再生能源解決方案。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI累積逾14年太陽光電產業服務經驗，並於去年攜手8家離岸風電開發商成立TOWIA離岸風電產業協會，力促能源產業健全發展。

今年受到疫情的影響，多數國外買主受限邊境控管無法來台，貿協於展覽期間特別規劃「視訊採購洽談會」，透過海外63個駐點，邀請西班牙、波蘭、羅馬尼亞、保加利亞、阿聯大公國、新加坡等國際重要買主與台灣業者洽談。

智慧能源週於10月14日至16日在台北南港展覽館1館開展，並與經濟部能源局「再生能源週」同期同地舉辦。重點活動包含「太陽光電高峰論壇」、「國際太陽光電技術論壇」、「全球綠色供應鏈高峰論壇」、「離岸風電人才培育暨水下科技趨勢論壇」、「智慧儲能系統整合論壇」等15場專業論壇，要促進產業交流與媒合商機，更多展覽資訊請至官網查詢(www.energytaiwan.com.tw)。

(中時 )