由於新冠疫情影響，美國矽谷的科技業紛紛採用遠距工作，如Google、臉書等公司，但取決於遠距工作地區的生活成本，科技業員工也面臨可能被減薪15%或更多的狀況，有的科技公司員工從舊金山灣區，遷移至內部科羅拉多州的丹佛（Denver），其面臨的減薪幅度最高可能達18%。

《華爾街日報》報導，在過去幾個月裡，新冠肺炎動搖了員工可以在哪里工作的傳統觀念。在生活成本相對較高，可以獲得最先進遠程辦公工具的員工基地矽谷，企業正在為未來分散員工製定計劃。在某些情況下，變化可能包括根據員工遷移地點降薪15%或更多。

報導指出，美國支付公司Stripe Inc.已開始向離開舊金山、紐約或西雅圖的僱員提供兩萬美元的一次性補貼，但他們必須降薪10%。對於雲端軟件提供商VMware Inc.員工來說，從灣區搬到丹佛可能意味著減薪18%。

今年五月，臉書公司表示，未來10年，該公司基本上將轉向遠程辦公，地理位置將影響薪酬，而臉書公司一位發言人拒絕公布任何按市場支付薪酬數據。推特公司是首批宣布將允許員工長期遠程工作的公司之一。該公司表示，在支付本地化方面擁有競爭優勢。

報導並提到，各公司表示，根據當地生活成本改變工資是包括聯邦政府在內的許多機構的標準作法——決定提高或降低與住房成本和其他因素有關的工資。讓一個人拿著舊金山的薪水到懷俄明州去，對現在和未來在生活成本更低的城市遠程工作，對可能拿著更低工資的人來說是不公平的。

然而，臉書等一些公司已要求員工在1月1日前告知公司遷移計劃。根據技術諮詢公司紅杉公司十月份對240家美國科技企業進行調查的初步結果，33%的企業對永久性重新安置僱員政策拿不定主意。約22%的受訪企業表示他們正在調整薪酬，20%的企業說他們不會調整。

此外，減薪舉動也會對雇主產生事與願違的影響。非固定勞動力管理公司PRO Unlimited首席執行官，也是幾家大型科技公司前高管Kevin Akeroyd說，削減想搬到更便宜地區的員工薪水，可能會導致不滿的員工大量跳槽。

(中時新聞網)