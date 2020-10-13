男網友認為夫妻離婚，小孩撫養權並非全歸於女方所有。(翻自臉書)

1名男網友在臉書社團詢問老司機們，離婚後小孩撫養權歸誰問題。男網友相當不解，為何夫妻倆人離婚後，小孩撫養權一定歸於女方所有，男網友認為丈夫也是可以獨立撫養小孩的，同時也可以讓男性可以體驗到，女性操勞家中事和教育小孩的辛苦，此篇PO文立刻引起眾多網友的七嘴八舌吵翻天。

男網友在臉書社團《娘子軍不能不知的婚姻真相》PO文疑惑詢問，難道夫妻離婚小孩撫養權就一定歸女方所有嗎？這名男網友認為，女方多數在離婚前，基本上都是在家相夫教子，幾乎不會有任何的收入，是否離婚女性應當在兩年後有了基本的經濟基礎，才來爭取小孩的撫養權較好呢？大部分男性多半都屬於出外打拼一方，因此讓男性能瞭解教育小孩辛勞，相信也是不錯的選擇，男網友特別上板來讓各位老司機評理。

網友提出不同的看法，也表示不一定是這樣，「沒有一定吧？女方也是會搶小孩，什麼男方不能？」、「我身邊就有離婚的朋友，一開始就說兩個女兒監護權都不要，直接讓前夫！她選擇每個月給錢當一個假日的快樂媽媽，就負責帶女兒出玩！幾年後前夫請求，女兒一人一個，現在老大跟爸爸，小的跟媽媽」。

多數女方不同意，有網友說爸爸都會騙小孩，是媽媽不要他們了，「突然想到有些男方的家人會趁機對小孩編造說：你媽媽不要你了。地獄裡有一個地方是專門留給這種人的」、「懷孕生產孩子是母親用命換來的」、「因為前妻在男人眼裡只是生小孩的“工具”男人娶老婆只是為了“傳宗接代”」； 還有網友表示，「不是不能，而是需要一個合理因素。有些女人帶走孩子但一樣不管不顧，有些男人搶了孩子但一樣丟給家人。孩子都是一段失敗婚姻了最無辜的受害者，選擇帶走孩子的一方就必須保護好孩子。這名網友還說明，自己所針對的問題主要是針對男生，分明照顧不了孩子，為什麼又要跟捨不得孩子的女方爭搶？」。

或許是社團中的女網友比例較高，因此答覆一面倒，然而若是進一步探究，答案其實並沒有絕對的，後續也有1名女網友針對這篇發文男網友表示，不過一個大男人在娘子軍社團沖蝦咪。

(中時新聞網)