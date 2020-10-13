十一長假後的兩個交易日內，北上資金的日淨流入量都超過了百億元人民幣，創8月來的單日新高，逆轉此前持續淨流出的態勢。從歷史數據來看，陸股通成立以來，僅兩次（包括此次）。上一次是今年7月2日、3日，此後三個交易日大盤累計上漲8％。時序進入金秋時節，經濟面上續報佳音，A 股可望開啟另一波慢牛行情，本月關注焦點鎖定在政策走向。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，從經濟面觀察，9月財新中國製造業PMI續呈擴張，已連續第7個月在擴張區間，顯示中國製造業景氣進一步改善；9月財新服務業PMI較8月回升，連續5個月在擴張區間，顯示服務業保持擴張趨勢。

而在十一長假期間，在各地車展和政府鼓勵政策的推動下，汽車消費需求旺盛。若企業獲利及經濟數據持續復甦，低估值的金融股及順週期股有機會接棒傳導。

黃上修指出，本月政策走向是市場焦點，五中全會預定於10月26日至29日在北京召開，研究制定第十四個五年規劃。屆時各地方政策、各細分行業規劃將陸續出爐，有望帶來政策行情，十四五主題、消費、調整充分的科技股將是關注重點。

(旺報 )