社區大樓為要求住戶遵守規定，都會張貼公告。日前有男網友分享一張某社區大樓的公告照片，內容提到，有男住戶都會在陽台抽菸還亂丟菸蒂，造成其他住戶的困擾，但此公告最讓吸晴的其中一條規定是：「禁止單身女住戶裸身曬衣服」，引發網友們熱烈討論。

原po在臉書社團「爆廢公社二館」發文和分享照片，照片中可見，這是某社區大樓的公告，公告內容提到，「最近社區中庭常發現樓上丟下有火的煙（菸）蒂，也有住戶反應晚上在陽台會聞到煙（菸）味，經查是本社區有幾戶男性在後陽台抽菸，原因是在觀看本社區低樓層某戶單身女住戶，赤裸上身僅著內褲在陽台曬衣服」。

最近網路上流傳一張某社區的公告內容，引發網友們的熱烈討論。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

最後管委會列出3點規定，「1、麻煩單身女住戶曬衣服時，請勿裸露上身僅穿內褲，2、男住戶們請勿在陽台吸菸，3、觀賞時禁止把菸蒂拋下中庭，查獲者一律檢舉送辦！」。

此文引發網友熱烈討論和回應，有網友笑：「好幽默的管委會」、「最大的罪魁禍首就是菸蒂」、「好想知道在哪裡」。還有網友建議「請管委會設立觀賞（吸菸）區域，解決這個問題」。更有人直呼「我認為這則公告發出之後，上去陽台的人會變多耶！」，甚至還有網友要問「管理委員怎麼知道是低樓層還是單身女住戶，難道委員也是觀看者？」

(中時新聞網)