楊謹華劇中周旋在三個男人之間。（盧禕祺攝）

楊謹華、鳳小岳、林心如劇中有糾葛感情關係。（盧禕祺攝）

《華燈初上》五位男演員鳳小岳、張軒睿、章廣辰、修杰楷、加賀美智久。（盧禕祺攝）

林心如與楊謹華媽媽桑造型首亮相。（盧禕祺攝）

由林心如擔任總製作人並主演的旗艦原創影集《華燈初上》，繼上月開鏡、公布首波日式酒店小姐卡司後，林心如13日再與楊謹華一起率鳳小岳、張軒睿、章廣辰、修杰楷、加賀美智久五位男演員亮相。林心如表示：「這部戲集結了許多又帥又會演戲的男演員，為的也是讓觀眾們在觀賞時有賞心悅目的感覺。」眾演員也首次以劇中精緻復古造型亮相，吸睛度十足。

楊謹華詮釋的媽媽桑「蘇慶儀」，劇中與張軒睿、鳳小岳及加賀美智久有著複雜難解的愛情多角習題。42歲的她這次與28歲的張軒睿將譜出姊弟戀。問到三位不同風格與世代的男性，哪個角色最具吸引力，她坦言：「以前吸引我的角色會是『江瀚』（鳳小岳飾演），因為男人不壞女人不愛，但現在的我會選擇『中村先生』（加賀美智久），因為人最終需要一個伴。」林心如則搞笑接話：「然後生出他（張軒睿）！」現場一陣大笑。楊謹華忍不住問了張軒睿現年幾歲，然後笑說自己29，只比他大1歲。

談及這個角色的最大挑戰，楊謹華說：「這角色對我來說除了要多讀1988年那年代所發生的事情之外，最難的部份是，蘇慶儀內心的扭曲我要找到認同感。」

這是張軒睿與林心如二度合作，林心如透露，在拍《我的男孩》時就有跟張軒睿講過《華燈初上》的故事，他也很喜歡，「最早定案的演員就是軒睿和謹華」。張軒睿說，他這部戲主要是跟楊謹華對戲居多，「但她媽媽桑氣勢太強，自己演剛畢業的大學生，有點hold不住，會被她強大氣場震到，她一開口我就嚇到。心想：天啊，我怎麼會有勇氣喜歡她！」

鳳小岳飾演八點檔編劇，結果他卻是到記者會才知道自己的角色設定是「台語劇」編劇，不斷驚呼：「真的假的？」、「我現在才知道這件事！」還問「那要重拍嗎」，笑翻眾人。他在準備角色時，特地回媽媽家翻出舊鋼筆，並重新填裝墨水，弄得滿手都是，在片場也會拿筆出來寫字。且為了入戲在1988年還沒有手機的年代，他在片場幾乎不看手機，他笑說：「在現場不用手機真的是很開心的一件事。」林心如第一次與鳳小岳合作，「小岳的眼神有一種吸引力，彷彿會把妳看透。」而問到有感情對手戲的兩人尺度到哪，林心如巧答：「就看導演想怎麼拍囉。」

日籍男星、人稱「Tomo桑」的加賀美智久，演出愛慕媽媽桑楊謹華的日本酒客「中村先生」。加賀美智久透露在台灣及日本都曾有上過酒店的經驗，「近期有去過台式酒店做功課，滿好玩的，裡頭小姐都會講日文很厲害；在日本去過的店是比較鄉下的小店，還沒有機會去東京銀座、六本木那種高級酒店。」私下不太會喝酒的他，表示接到劇本時非常興奮，期待可以透過角色嘗試不同的人生，「最近也參考一些日本熟男演員、有酒店劇情的日劇，幫助我進入角色。」

修杰楷飾演檢察官「葛檢」一角，他表示接到總製作人戴天易的邀約電話就一口答應演出，現實中沒上過酒店的他，原以為有機會透過這部戲一償宿願，沒想到是個查案的角色，他自嘲：「我沒有上酒店的命格。」劇中少年得志的他，總是打扮得體，是良好家世下培養的菁英份子，卻在受到酒場文化的影響下，讓所有事情有了反轉。修杰楷表示：「檢察官算是我很少有機會挑戰到的『職業』，以前看過很多以檢察官為主的影集，感覺智商都很高。」他同時也看了一些80年代的新聞和影像來做功課，「畢竟那是一個沒有網路的時代，所以很多事情變得沒有如此快速，不過也就因為這樣，更需要講求證據與真相，這也是《華燈初上》會很吸引觀眾的地方，透過這部戲可以瞬間被拉回到80年代，感受當時的美好。」

章廣辰所飾演的「阿達」是刑事偵查科警佐，個性幽默，做事聰明卻喜歡偷懶，胸無大志的他對人生沒有太多想法，會成為警察，也只是當年靠著自己的小聰明誤打誤撞考上警校的。林心如與他也是繼《我的男孩》後二度合作，在選角過程中，看見他愈發成熟穩重的演技與多元面向的氣質。章廣辰為了符合80年代菜鳥警員清瘦黝黑的外部形象，積極曬黑、減重，他直呼：「劇本中的角色關係細膩繁複，卻又清晰明確，情節故事一波三折，不到最後關頭沒有什麼是絕對的。」

《華燈初上》全劇共24集，總製作人林心如再度攜手金鐘製作人戴天易、金鐘編劇杜政哲，耗時4年籌備劇本，加上以後期製作技術聞名的百聿數碼，斥資2.5億打造數千萬實景搭設拍攝，還原1988年林森北路歌舞昇平的歡場榮景，並邀來知名電影導演連奕琦執導，劇情故事以「懸疑推理」包裝「酒場人性」。在羅雨儂（林心如飾）、蘇慶儀（楊謹華飾）兩位媽媽桑所帶領的「光」日式酒店裡，小姐們同甘共苦、逢場作戲，她們遇見各自的愛情，在五光十色的條通裡各自猜忌，卻也同時捲進一樁深不見底的刑事案件。

(中時 )