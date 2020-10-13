台中銀證券10月13日在台中林酒店舉辦客戶理財講座，由楊世南總經理以其20餘年跨境投行資歷的觀點分享後疫情時代的資本市場走向外，也邀請創設台灣首檔股票指數型基金（ETF）元大投信董事長劉宗聖，共同針對「後疫情時代如何運用ETF超前部署」的主題，為貴賓分享資產管理的方法與訣竅。

台中銀證券於2018年8月取得承銷主辦資格後，正式以全功能綜合券商的面貌為台中銀集團的客戶提供更全方位的金融證券服務；尤其在企業金融服務方面，於母公司具有廣大企業金融客群的基礎上，台中銀證券近年來對企業客戶直接金融的需求也積極耕耘。

台中銀證券已擔任將近10家興櫃公司的主辦券商，對於希望邁入資本市場的中小企業，台中銀證券以協助中小企業透過COSO的導入、中介股權合作或引薦異業結盟的方式，陪伴企業客戶穩步走向公開發行、創櫃、興櫃以至未來上市櫃的道路。

台中銀證券長期的發展定調在全方位募資規劃及全方位理財規劃雙主軸上，目的除協助中小企業及早以健全的體質做好進入資本市場的準備外，也期盼為市場投資人的不同階段規劃出適格適性的理財計劃；2020年新冠疫情發生，更彰顯出全方位理財規畫的重要性，藉由此次理財講座的舉辦也宣示未來台中銀證券將以雙主軸的全方位服務，在全台為企業及個人客戶提供最佳的服務。

(工商 )