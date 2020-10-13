為衝高咖啡以外的飲品銷售業績，85度C鎖定奶茶控自10/17日起至10/20日於全台85度門市，同步推出大杯冰布丁奶茶第二杯只要10元活動促銷，85度C行銷公關副總經理鐘靜如表示，此4天活動檔期的目標業績為1400萬元。

台灣有很多「奶茶控」，台灣起源的珍珠奶茶更是行銷全世界，加料的奶茶飲品，除了珍珠奶茶，最受歡迎的還有布丁奶茶，台灣多家茶飲連鎖店都有布丁奶茶此一品項，甚至外來的國際連鎖速食品牌肯德基最近也推出標榜有整顆布丁的奶茶，顯示布丁奶茶潛藏龐大胃納商機。

85度C10年前就研發推出有布丁奶茶，之後隨著飲食習慣更研發的布丁鮮奶茶，每年賣的布丁奶茶系列超過70萬杯。2016年起85度C更每年推出「瘋布丁」的奶茶促銷活動，內容從第二杯半價到第二杯10元，每年秋天都創造不錯的檔期業績。鐘靜如表示，去(2019)年全年，85度C共售出72萬布丁奶茶，此單一品項飲料就為集團挹注了3000萬營業額，為此85度C決定自今年10月17日發動布丁奶茶秋季促銷攻勢，這一波檔期的目標業績為1400萬元。

85度的冰布丁奶茶大杯原價55元，從10/17日開始到10/20日，連續四天，第二杯特價10元標榜每一杯都可以喝到一整顆布丁，活動期間等於兩杯只要65元，現場帶走每人限購三組(六杯)，只有第二、四、六杯可享折扣優惠，限正常冰或少冰，寄杯辦法依各門市公告為主，外送、APP線上訂餐和電話訂購無此折扣，每店數量有限，售完為止。

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