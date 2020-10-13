歐盟將對陸製鋁產品徵關稅 最高達48％ 20:142020/10/13 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，在調查中國大陸生產商是否使用不公平低價的過程中，歐盟將對從中國大陸進口的鋁型材徵收最高達48％的關稅。 歐盟官方公報13日表示，將從14日對中國大陸進口的鋁型材開始徵收30.4％至48.0％的關稅。這些關稅是臨時性的，意味著將持續到調查預計在4月份完成為止。 在接到歐洲鋁業協會的申訴後，歐盟2月對鋁產品進口展開調查。報導指出，歐盟可能徵收為期5年的關稅。 (旺報 ) #關稅 #歐盟 #中國 #中國大陸 #進口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東洋奪德國新冠疫苗代理權 台商爆：正是陳時中不買的陸製疫苗 11:362020/10/13 政治 陸擬停止進口澳洲煤炭 澳質疑北京違約要求澄清 15:392020/10/13 國際 美祭鋁板反傾銷 初判台灣稅率18.02％ 04:102020/10/13 產業．科技 中柬簽訂首份自貿協定 陸取代美成金邊最重要國際夥伴 15:252020/10/13 國際 歐盟擬定科技巨頭「打擊名單」 蘋果、谷歌和臉書預料榜上有名 09:002020/10/13 財經 配合英脫歐 立院初審無異議通過平移GPA權益給英國 12:462020/10/12 政治 前美商務副部長爆：若他勝選 陸方可能挺台灣加WHO 19:422020/10/12 政治 4大科技巨頭遭美政壇追殺 專家曝陸科技股飆漲機會 19:282020/10/13 財經 東洋澄清：德國上市公司BioNTech SE並非陸資企業 15:412020/10/13 財經 陸9月進口增13.2％ 大幅超預期 11:222020/10/13 財經 財經熱門新聞 看台積電狂掃全球半數EUV慌了？ 爆三星少主親訪ASML拉貨 - 財經 蘋果i12 將引爆首波5G申裝潮 - 日報 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 子女繼承未到期保單計入遺產 當心國稅局上門 - 財經 美中對抗誰勝出？ 傳奇避險大師預言最後贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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