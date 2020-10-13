路透報導，在調查中國大陸生產商是否使用不公平低價的過程中，歐盟將對從中國大陸進口的鋁型材徵收最高達48％的關稅。

歐盟官方公報13日表示，將從14日對中國大陸進口的鋁型材開始徵收30.4％至48.0％的關稅。這些關稅是臨時性的，意味著將持續到調查預計在4月份完成為止。

在接到歐洲鋁業協會的申訴後，歐盟2月對鋁產品進口展開調查。報導指出，歐盟可能徵收為期5年的關稅。

(旺報 )