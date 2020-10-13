米可白演摔車戲超狼狽。（台視提供）

米可白在台視八點檔《生生世世》中上演驚險摔車場面，劇中她摸黑騎車，加上路況不佳，自腳踏車上跌下並摔落溪谷失蹤，幸好最後曾子益出現英雄救美，將人公主抱救走，劇情緊張令人捏把冷汗。但在拍攝現場米可白和曾子益卻頻頻笑場，因為拍攝當時是夏天，而曾子益穿著長袖、毛衣戲服，臉上的汗水不受控狂流，甚至滴到米可白臉上，本來在演昏迷狀態的米可白就忍不住笑了出來，指著曾子益說：「他的汗一直滴在我的臉上！」

正式拍攝前，大家擔心曾子益身形較為纖細，要公主抱米可白太過吃力，因此頻頻關心他狀況，曾子益則是拍胸脯保證：「可以啦！我只是擔心米可白會怕。」正式上場時，曾子益急忙將昏迷的米可白救起，拍到一半米可白突然笑場並說：「我覺得你快撐不住了！」曾子益則連忙解釋：「沒有啦，是因為你比較紮實。」

曾子益英雄救美，米可白卻笑場。（台視提供）

這場戲從白天拍到晚上，因為身處在大自然各式昆蟲自然少不了，天生就怕蟲的米可白，靠意志力保持鎮定才能像是失去意識般的躺在水岸邊，米可白為這場戲準備許久，表示：「原本很期待，現在很希望趕快結束」。當地居民透露拍攝附近草堆裡有許多眼鏡蛇，提醒劇組出入一定要小心，米可白就在草堆旁邊打滾拍攝，卻也一點也不喊辛苦，反倒是在水邊翻滾了一整個晚上，加上全身沾滿泥巴，讓她自嘲根本是「兩棲蛙人偵蒐大隊」。

歷經這次的「動作戲」後，米可白打趣表示或許以後可以往「武打路線」發展，豈料拍攝摔倒過程中，她不小心動到脖子的骨刺舊傷，讓她痛得直喊疼，除了左半身不能動、脖子不能大動作，看了醫生才知道是「胸鎖乳突筋損傷」，讓她也直呼武行工作不簡單。

(中時 )