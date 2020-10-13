大同股東臨時會將於10月21日登場，金管會證期局今（13）日對違法陸資投資大同進行開罰，身為大同股東臨時會召集權人的欣同及新大同公司發聲明表示，支持並接受金管會今日查處結果，會將違法陸資持有5.87％股東權予以剔除，依法不計入大同公司發行股份，自然也沒有出席權及表決權。

金管會今日宣布，再次抓到違法陸資投資大同，並非大同之前檢舉指控的大陸龍峰集團。證期局查獲新違法陸資是透過新加坡外商，在新加坡金融機構開戶後，來台違法投資，108年5月陸續買進大同股票，期間長達半年，買進大同股票13萬張，持股比例5.87％，將開罰2,500萬元，限期六個月內出清持股。換言之，新查獲違法陸資明年4月底前要出清持股。

欣同及新大同晚間發聲明指出，關於金管會今日公布查獲陸資透過外資投資大同股票，開罰新臺幣2,500萬元、停止股東權利並限期六個月出清乙事，欣同、新大同對主管機關嚴正執法、勿枉勿縱的態度與作為表示讚許及支持。相信經過這一輪的詳細查核，大同股東應該沒有其他違法陸資了！這可以讓大同公司的股東結構更加透明，沒有違法陸資的疑慮，對於股東臨時會的召開及改選結果也更加沒有爭議。

欣同、新大同認為，金管會對陸資的適時查處對10月21日股東臨時會的召開及改選，具有正面、積極的釐清效應，沒有不良影響，再次予以肯定。

欣同、新大同指出，早已表明依主管機關認定及法院裁判來認定股東權；支持並接受金管會今日的查處結果，會將違法陸資持有的5.87％股東權予以剔除，依法不計入大同公司發行股份，自然沒有出席權及表決權。

欣同及新大同指出，扣除5.87％違法陸資股權，大同公司還有94.13％股東，10月21日股東臨時會將行使股東權，選出董事組成董事會。

欣同及新大同呼籲，各方尊重並支持金管會的查處結果，公司派更不要混淆視聽，據此主張今年6月30日股東會剔除超過53％的股東權是對的！金管會此次依職權查處並認定要剔除只有5.87％，不是53％，公司派也不是金管會或法院，二者無法相提並論。

欣同及新大同也勸誡大同公司派，不要再藉題發揮主張還有陸資或違法股東未經查獲、認定云云；查獲認定的就是違法，這沒爭議；經過檢舉、調查，沒有認定的，就是合法；這才是民主法治。

(工商 )