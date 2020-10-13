近期在兩岸關係與中美關係上頻頻放話引起外界高度關注的胡錫進，再度語驚四座地批評不久前被以貪污罪判刑的任志強。他說，搞政治對抗的人屁股底下一定要乾淨，任志強既然擺出道德優越感，就需要有支援這種對抗的道德操守，貪戀錢財不出事才怪。

目前仍擔任大陸《環球時報》總編輯的胡錫進在微博發文表示，為任志強感到惋惜，不希望看到當初的這個「論敵」蹲進監獄。過去很多論敵從微博上消失，絕大多數人都很平安，任志強是他們當中為數不多出事的人之一。

胡錫進說，看了《北京日報》關於任志強的案情報導，指他被裁定貪污公款4974萬餘元人民幣（合台幣2億1600萬元），其中最大的一塊是他時任董事長的華遠公司與他的兒子有關聯交易，支付了他兒子3640萬元人民幣的「財務顧問費」。另一大塊是他收入超過國資委規定薪酬的部分共計稅後實得734萬餘元人民幣。一些支持任志強的人大概會認為，這些罪狀是找他麻煩，所謂「欲加之罪何患無詞」。

胡錫進質問：如果這些事發生在胡錫進身上，大家能接受嗎？任志強從事政治對抗，擺出一份道德優越感，那麼就需要自己有能夠支援這種對抗的真實的道德操守。然而他的屁股底下顯然不乾淨，自己管理的國企與自己兒子發生關聯交易，憑直覺就是不合規的，存在構成經濟犯罪的巨大風險。眾所周知，置身於政治激流中的人都不能有經濟上的重大把柄，這是普世的政治常識。

胡錫進認為，任志強太自信了，甚至可以說傲慢了，既要在政治上出風頭，又如此看重法律上高風險的經濟利益，作為國企負責人，這樣玩政治太「不合格」了。在幾年前一名玩政治的網路知名人士因嫖娼被抓時，老胡自己說過，「搞政治對抗的人屁股底下一定要乾淨」。必須清心寡欲，不能貪戀錢財，不能有與法律和道德嚴重抵觸的壞毛病。要一邊過著優越甚至奢靡的日子，一邊通過政治對抗出風頭，這根本不可能。

胡錫進說，當然有的政治對抗者明知道自己屁股底下不乾淨，但就是豁出來了，寧肯承受法律的制裁，那是他們的主動選擇。總之，從報導的案情來看，任志強出事是註定的，不出事才是怪事。

任志強是知名的「紅二代」，也是國營地產企業商人，經常在網路上大膽批評時政或發表爭議性言論，因而有「任大炮」之稱。他在今年4月被捕後，於9月被以貪污、受賄、挪用公款、濫用職權等罪名判處18年徒刑。

(中時新聞網)