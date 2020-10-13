交通部13日舉行北北基軌道路網協調會議，市長林右昌表示，基隆輕軌確定升級為基隆「捷運」，跨出30年來最關鍵一步，成功打通雙北任督二脈，對此，立委謝國樑說，八堵到基隆間的鐵道規畫還未有結論，未來討論應公開、透明，讓市民能清楚掌握進度。

林右昌表示，交通部與雙北市長皆認同將基隆捷運與民汐線整合，並升級為中運量系統，終點站採地下化延伸銜接南港車站，也將大台北首都圈產業廊帶延伸到基隆市、港，讓通勤與觀光更便利，此外，未來基隆捷運將一接三，包括南港車站的板南線、文湖線，以及民生汐止線，可說是打通雙北捷運路網的任督二脈。

林右昌說，南港是未來10年內，發展最重要的地方，現在北部流行音樂中心中心、第二展覽館及南港生技園區，都逐步推動中，周邊還有許多大型開發案，未來在綜合規畫時，基隆捷運終點站應靠近南港車站，以方便民眾轉乘。

蔡適應指出，首都圈鐵道北北基三縣市長已達成共識，基隆捷運目前正在進行綜合規畫的程序，應就共識部分盡速調整，並到各區開說明會，希望未來民眾在意的問題，在綜規報告書中就有答案回覆。

對此，前立委謝國樑表示，八堵到基隆間的鐵道還未有結論，雖然交通部回應指，會繼續研究規畫，但希望未來在討論過程中應該做到公開、透明，讓基隆市民可以清楚掌握、充分參與規畫進度，研擬出對民眾最方便、有利的最終方案。

(中時 )