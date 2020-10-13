中天電視執照將於12月到期，面臨換照，卻不斷傳出遭到百般刁難，國家通訊傳播委員會(NCC)更首度為了電視台換照舉行聽證會，將於10月26日登場。而今早台北市議員羅智強爆料，有「深喉嚨」告訴他中天「關定了」，晚上他進一步指出，連美國總統川普都不敢關媒體，呼籲行政院長蘇貞昌不要成為關掉媒體的行政院長。

羅智強今晚在中天政論節目《頭條開講》上進一步指出，他很欣慰蘇貞昌站出來駁斥傳言，表示從不涉入，如今傳出蘇貞昌之後想參選總統，但希望他不要先成為一個在任內關掉電視台的行政院長，美國總統川普整天和許多美國媒體對罵，卻也不會把電視台關閉，如果蘇貞昌真的關了新聞台，未來還想當民主國家的總統，公信力何在？

國民黨副秘書長柯志恩也說，媒體有第四權之稱，負責監督政府政策，理應在政府做錯時講真話，中共厭惡香港的《蘋果日報》，卻也沒有將《蘋果日報》關閉，她實在難以想像在中華民國竟有媒體會因為對政府提出諸多批判，就被關掉。

政大外交系副教授賴岳謙指出，聽證會的效力是準法院的效力，通常行政機關會辦一個聽證會，就是因為他已經準備要剝奪民營企業或是個人或是機構的權利了，已有立場了。在法院，法官是獨立超然的，由律師跟檢察官或是兩造雙方來答辯，然後法官來仲裁。可是聽證會不是，聽證會是球員兼裁判，NCC要辦聽證會，兩位主持人就是NCC的委員，本身就擔任裁判官了。民進黨創導時主張要有言論自由，結果兩次執政都想把媒體關掉，呼籲民進黨元老應出面教訓後輩不要違背民進黨的創黨初心，否則哪天民進黨不再執政了，綠營的媒體是不是也準備要被關了？

民進黨籍新北市議員黃俊哲則說， 民進黨是很開放的一個政黨，包括他來上中天的節目，從來沒有人阻止過他，就他所知應該是立法院裡面本身一開始就有很大的壓力，「有些委員會主張說，什麼還換照，直接停掉！」。

(中時 )