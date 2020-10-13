今年受疫情影響，民眾在減少外出及無法出國的狀況下，很多人透過網路及APP來滿足購物、娛樂需求，警方算準詐騙集團將鎖定網購族下手行騙，特別針對假網拍等宅經濟犯罪案件加強查緝，經統計今年1月迄10月11日間，網購衍生的假網路拍賣(含一般購物詐欺)共計發生4440件，與去年同期5281相比減少15.93％、ATM解除分期付款共計發生2253件，與去年同期減少6.05％，收到不錯的成效。

警方表示，雖然被害案件數下降，但日前仍有一名住在台南的27歲女子，因防疫期間無法出國至歐洲採購精品，遂於網路背包客棧留下LINE ID尋求網友協助代購，後來接獲一名男子私LINE表示可幫忙代購，雙方達成協議後，被害人陸續匯貨款至該名男子指定帳戶內，貨款統計高達80萬元，不料該男子收款後，即將被害人的LINE封鎖，被害人苦苦收不到貨物，才發現可能遭假網拍詐騙，趕忙前往派出所報案。

另新竹縣一名28歲女子，日前在小三美日購物網站購買防疫口罩，亦接獲詐騙集團佯稱客服人員通知信用刷卡誤設為分期付款，要求被害人至ATM操作解除分期付款，被害人不疑有他，按照歹徒指示前往多處銀行及超商ATM操作匯款，損失2萬7000元。

刑事局呼籲，防疫期間宅經濟正夯，有網購需求的民眾，應多加注意網購交易安全，切勿私下加LINE交易，並慎選具有安全交易機制且資安防護良好的購物平台，挑選商譽較佳的平台進行消費，方能降低遭詐風險。

(中時 )