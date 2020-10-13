交通部長林佳龍今（13）日傍晚邀集北北基三位市長研商軌道事務，拍板基隆輕軌升級為捷運，並將延伸至南港車站，高鐵延伸至宜蘭的路線，也將採取「繞過」翡翠水庫集水區的方案。

交通部表示，在國土整體發展與區域均衡的架構下，建構「西部高鐵、東部快鐵」的高快速環島鐵路網是政府當前施政重點。環島鐵路網中北北基路廊為連通東西部間的要徑，為使北北基軌道路網規劃方向能符合地方政府之國土發展構想與期待，因此交通部成立「北北基軌道路網政策溝通平台」。

根據今天首長會議的討論，達成五大共識。第一，基隆捷運計畫系統型式升級，基隆捷運所採用之系統型式，將由LRT輕軌系統提升為具備自動列車運轉（ATO）裝置之LRRT中運量捷運系統。

第二，臺北端地下延伸至南港，也就是為了便利轉乘臺鐵、高鐵及捷運，擴大軌道服務範圍，臺北端將朝地下延伸至南港站方案規劃。第三，民生汐止線與基隆捷運整合，這是考量基隆捷運與民汐線，在新北市汐止區「大同路」平行路段，民汐線與基隆捷運將進行整合，才能縮小結構量體、便利民眾轉乘，也可解決兩線於汐止大同路段平行併存的龐大量體。

交通部也提到，「民汐線東湖-汐止區公所路段（汐東捷運）」應與基隆捷運計畫整合，「社后機廠」可提供汐東捷運與基隆捷運共用；「民汐線大稻埕-東湖路段」由臺北市政府適時推動。 第四，基隆捷運的「基隆端點」方面，「基隆捷運南港-八堵路段」已有共識；至於「八堵-基隆路段」正評估不同方案，將再持續規劃討論。未來基隆捷運綜合規劃時應納入都市縫合理念。

第五，「高鐵延伸宜蘭路線方案」，交通部說，考量高速鐵路系統具速度快、容量大之優勢，在北宜路廊可擔任臺鐵與國道5號分流的角色，大幅增加北宜間軌道系統運能，提供東部多元旅運服務，並可疏緩樹林至七堵間臺鐵容量不足之瓶頸。

交通部說，在推動高鐵延伸宜蘭時，顧及環境保護及維護大臺北地區民眾飲用水安全之考量，將採行「未經過翡翠水庫集水區」的路線方案A規劃，後續將以此方案續與北宜直鐵比較後，提報綜規及環評審議。

(工商 )