陸再公布第3波台諜案 學者蔡金樹施正屏遭陸逮捕判刑

陸媒今天再報導大陸國家安全機關提供的第3起台諜案，指稱蔡金樹、施正屏2名台灣間諜以兩岸學術交流名義，分別先後向台灣情治人員介報多名大陸涉台工作部門人員、智庫專家、媒體記者，搜集套取大陸內部文件資料，為台灣情報部門搜集大陸情報。

大陸《央視》今天報導台諜案最終集稱，赴大陸失蹤已久的台灣師範大學退休教授施正屏及「南台灣兩岸關係協會聯合會」會長蔡金樹於電視上首次亮相，並指二人藉由兩岸學術交流，先後向台灣情治人員介報多名大陸涉台工作部門人員、智庫專家、記者，蒐集大陸內部文件資料，蔡金樹已於7月以間諜罪被判處有期徒刑4年。施正屏已審理完畢，尚未宣判刑期。

報導說，蔡金樹台灣間諜案於2018年7月被大陸國家安全機關破獲。1959年出生的蔡金樹此前為「南台灣兩岸關係協會聯合會」會長、「鷹傳媒」文創有限公司董事長。由於早年間在大陸求學，從上世紀90年代就開始從事兩岸交流活動，在大陸人脈豐富。2013年起蔡金樹與台灣軍情局建立聯繫，並成立「鷹傳媒」向大陸學者記者約稿，利用與大陸人士接觸，私下套取大陸內部高層人事異動或決策訊息。數年間蔡先後與大陸涉台工作部門人員、重要智庫專家、知名媒體記者等50多人建立關係，獲取活動經費台幣500多萬元。2020年7月，蔡金樹因間諜罪被大陸國安機關逮捕，判處有期徒刑4年。

大陸國安機關公布另一名台諜為台灣師範大學退休教授施正屏。《環球時報》指出，施正屏曾在台北駐美國文化代表處任職，2005年與國安局人員周勝裕建立聯繫。施正屏藉學者身份多次參加大陸舉辦的兩岸研討會議，靠近大陸智庫刺探情報，並協助掩護國安局人員為協會工作人員，接待大陸高級智庫並與大陸某部委駐台辦事處開會交流。2005至2018年，施正屏到大陸刺探情報的內容涉及政治、經濟、兩岸關係、政策法規等多個領域，獲取「一帶一路」、亞太戰略等方面的數據和內容，獲取活動經費160萬台幣。目前，該案已審理完畢，將擇日公開宣判。

(中時新聞網)