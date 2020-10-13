台南官田國小學童以校園種的菱角製成創意料理，請全校師生品嘗。（台南官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南官田國小學童以校園種的菱角製成創意料理，請全校師生品嘗。（台南官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

為推行食農教育，台南官田國小在校內有一池「幸福菱園」菱角田，已經種植第4年了，今年的學生不僅自己種菱角，更首度體驗划船採菱，還自製菱角蔬果捲等創意料理，師生享用後意猶未竟，大讚美味。

官田國小菱角田往年產量約200多斤，今年菱角生產情況良好，學校老師先帶學生體驗划船採菱角，學童們在老師指導下以手代槳前進，還要彎身探尋水中菱株，摘起成熟菱角後再把菱株放回，總共摘了30多斤，學生們各個直呼「好辛苦」。

為了讓學童更認識家鄉特色農產菱角的食用方法，校長王全興特別請高雄餐旅大學講師曾煒喬到校，指導五年級學生為全校師生製作菱角素食創意料理當早午餐。

小朋友們七嘴八舌討論將菱角搭配不同食材，才能有創意又美味，在多次嘗試後，終於端出菱香蔬果薄捲、菱香活力三明治、菱果雪Q餅3道料理。蔬果薄捲搭配了彩椒、小黃瓜，清脆爽口；三明治加了酪梨、蛋，營養加倍；加了蔓越莓的Q餅別有滋味。

王全興說，食農課以在地特產的菱角作為習作的主題，不僅讓學農認識家鄉農產，更希望讓孩子們經由不斷動手和嘗試，更加認識食材，同時能藉由餐點創意發想，讓學童體會產業如何推廣。

(中時 )