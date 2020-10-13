安永（EY）會計師事務所旗下的安永諮詢公司驚傳內鬼竊密案，根據台北地檢署資料顯示，安永諮詢控告前資深經理林瑜昌違反《營業秘密法》，將數千筆機密檔案與上千萬元「客戶資源整合系統計畫專案」偷走、跳槽到競爭對手企業。安永受本報採訪時則表示，該案已進入司法程序，不便評論。

國際四大會計師事務所包括勤業眾信（Deloitte）、資誠（PwC）、安侯建業（KPMG）、安永（EY）。安永在台有六個分所，包括台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等，而合夥人多達40位以上，企業員工數約1,200位，安永在台合作夥伴包括安永會計師事務所、安永管理顧問公司、安永諮詢公司、安永企業管理諮詢服務公司、安永財務管理諮詢服務公司、安永圓方國際法律事務所、財團法人台北市安永文教基金會。

據了解，前安永諮詢公司資深經理林瑜昌在安永任職五年，在2018年9月跳槽到同業競爭公司服務。安永諮詢公司認為，林瑜昌在離職前擅自從公司電腦系統下載1400多筆客戶檔案與價值千萬元的「客戶資源整合系統計畫專案」，涉及違反《營業秘密法》第13條規定，尤其是未經原公司授權或逾越授權範圍，逕行重製、使用或洩漏該營業秘密，因此安永在2019年2月提出告訴。

近年來因應我國審計市場漸趨飽和，安永（台灣）將資源大舉移往顧問服務，力求打造成為「以客戶為中心的全球專業服務機構」，同時也因應數位化潮流尋找數位人才。

安永在台灣採取四大策略，包括一、以客戶為中心、滿足客戶所有需求；二、找到獨特專業背景的多元化人才，廣招科學、科技、電機、數學（簡稱STEM）背景人才進駐；三、善用大數據協助客戶資料分析，以利銷售、產品分析及研發；四、讓全球安永機構更緊密整合，無縫接軌服務客戶。

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