中央銀行總裁楊金龍15日將赴立法院財委會進行業務報告，根據書面報告，針對新台幣升勢強勁，楊金龍指出，主要是台灣經濟基本面較他國佳，使得新台幣對美元升值，央行適時進場雙向調節，維持匯率動態穩定。

楊金龍表示，年初肺炎疫情影響，外資淨匯出，新台幣匯率趨貶，至3月19日為30.506元。但美國聯準會（Fed）降息並採行無限量量化寬鬆措施，加以肺炎疫情持續衝擊，國際美元走弱。國內因業者海外投資獲利資金匯回，及商品貿易大幅出超，新台幣對美元匯率升值。

統計至10月9日新台幣匯率28.966元，較去年底升值3.9％，升幅小於瑞士法郎、歐元、菲律賓幣及人民幣的6.1％、5.5％、4.9％及4.1％，大於日圓及韓元分別升值2.9％及0.6％，新加坡幣為貶值0.6％。楊金龍說，今年上半年，台灣外匯市場供給大於需求，央行為維持外匯市場秩序，適時進場雙向調節，淨買匯39億美元。

根據BIS（國際清算銀行）資料，去年底至今年10月5日，新台幣名目有效匯率指數上升3.3％，去年12月至今年8月，新台幣實質有效匯率指數上升1.8％。

央行外幣資產投資部份，楊金龍說明，今年9月底央行外匯存底為4,996億美元，較去年底增加215億美元，主因投資運用收益、歐元等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後之金額增加及進場調節買匯。相對於外匯存底為央行對非居住民的外幣債權，新台幣換匯交易的美元部位、外幣存放國內銀行業及對本國銀行外幣拆款等，屬央行對居住民的外幣債權，今年9月底餘額分別為947億美元、373億美元與74億美元。

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