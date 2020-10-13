台中市建築經營協會理事長邱名仕、東海大學建築學系副教授邱浩修走讀東海校園。（盧金足攝）

東海大學建築學系副教授邱浩修（右）表示，學生在行走過程就會看到生態，教育最重要的是環境。（盧金足攝）

台中市建築經營協會大師講座，13日由東海大學建築學系副教授邱浩修帶領會員，以「東方現代性」為題，走讀校園。（盧金足攝）

台中市建築經營協會理事長邱名仕、東海大學建築學系副教授邱浩修走讀東海校園。（盧金足攝）

台中市建築經營協會大師講座，13日由東海大學建築學系副教授邱浩修帶領會員，以「東方現代性」為題，走進全台最美校園東海大學走讀建築之美，邱浩修表示，來東海「遊」校園，東海的環境要走動才能夠體會，而不是單看某棟建築，除了建築群和綠意，東海教堂更是歴史經典地標。

邱浩修說，他對東海大校園感情很深，台中人也將東海大學當成台中市的後花園，也有人說是「台中之肺」，整個都市發展有這麼大綠地，還有漂亮建築，每年幾乎都被網路票選為最美的校園，除了國際知名的建築師貝聿銘，還有參與執行的建築師陳其寬，也是聞名畫壇的藝術家。

東海大學仿唐式的建築元素，建築物之間具有關聯性，而不是一棟一棟，建築師設計的美學，呈現整體建築體系，一般民眾進入校園，如何探訪東海之美？

邱浩修建議東海的環境要走動才能夠體會，而不是單看某棟建築，建議包括校長室、文理大道軸線，銘賢堂到東海大學地標教堂，全校信仰中心與圖書館、宿舍形成建築群。

「我走過東海校園，花了四個半小時」，邱浩修表示，台中市還有市府正在進行的東大溪計畫，市政府斥資三億多整治，完工後就會變成一個生態廊道，沿著東大溪一路走下來，會呈現非常漂亮的景觀。

台中市建築經營協會理事長邱名仕詢問東海大學建築系學生的特質？東海校園裡有這麼多的建築，訓練出來的建築系的學生，跟其他台灣有建築系的學校會有人格或設計上差異之處？

邱浩修說，東海強調就是環境教育，重視生活的步調節奏，對於教育是非常重要，即使是上課，步調的安排要預先出發，學生在行走過程就會看到生態，教育最重要的是環境，可能比人還要大。

他舉一個例子來講，校園大部分路徑跟步道都是石板路，有的轉四十五度角，「一定要低頭走，不然你就會很容易跌倒」，走的時候要慢慢地走，比較謹慎地看著地上，專心走路也是心性訓練。

邱浩修表示，在東海環境走的時候低頭，這個就會讓你想成一種節奏感，要看環境，而不是只在意趕快從這一點走到哪一點，不一樣的經驗。

「自然比建築本身還要來得重要」，邱浩修說，不會建築要設計的多突出，而是融入環境。

用雙腳走讀，用心聆聽大師講座，在邱浩修帶領下以「東方現代性」為題，探討東海校園建築與陳其寬繪畫中的現代人文思想，在1小時的專題演講後，展開校園建築導覽、實地走訪。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，東海校園長期以來被譽為最美的大學校園，空間地景、建築文化，值得建築業界人士欣賞與探討，作為台灣建築發展重要指標。

(中時 )