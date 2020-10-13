深圳將在特區成立40週年大會中表彰40名創新創業人物和先進模範人物，騰訊掌門人馬化騰、順豐董事長王衛、比亞迪董事長王傳福位列其中。

深圳衛視報導，深圳特區40年來建設中，湧現出一批敢於改革創新的模範，為全面推進粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區建設，決定表彰40名創新創業人物和先進模範人物。

名單上還包括中國平安董事長馬明哲、招商銀行原行長馬蔚華、大族激光董事長等人。

(工商 )