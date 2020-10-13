深圳40週年將表彰創新模範40人 馬化騰、王衛位列其中 21:102020/10/13 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 深圳將在特區成立40週年大會中表彰40名創新創業人物和先進模範人物，騰訊掌門人馬化騰、順豐董事長王衛、比亞迪董事長王傳福位列其中。 深圳衛視報導，深圳特區40年來建設中，湧現出一批敢於改革創新的模範，為全面推進粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區建設，決定表彰40名創新創業人物和先進模範人物。 名單上還包括中國平安董事長馬明哲、招商銀行原行長馬蔚華、大族激光董事長等人。 (工商 ) #模範 #董事長 #表彰 #週年 #馬化騰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》中壽9月獲利年增近6成 前3季獲利創同期高 08:012020/10/13 財經 《熱門族群》超商雙雄9月營收登同期高 10月節慶添柴火 09:252020/10/13 財經 跨黨派立委邀安倍訪台 明年3月最好時機 10:112020/10/13 政治 電商旺季到Q4樂觀－友銓 前九月營收增7成 04:102020/10/13 產業．科技 WeMo 訂閱制升級 首推青春月租方案每分鐘最低1.2元起 17:562020/10/13 科技 陸土地政策改革 深圳帶頭探路 04:102020/10/13 焦點新聞 深圳開放試點 劍指矽谷華爾街 04:102020/10/13 焦點新聞 桃市每年編5千萬農機經費 目前已補助5681台農機 17:392020/10/13 寶島 TPCA Show 2020擴大展出 電子產業鏈全方位呈現 11:532020/10/13 財經 萊豬無單列稅號 管控糊弄百姓 04:102020/10/13 生活新聞 財經熱門新聞 老美再出手！ 下一波制裁 傳將獵殺大陸軍工業龍頭 - 財經 看台積電狂掃全球半數EUV慌了？ 爆三星少主親訪ASML拉貨 - 財經 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 連矽谷都撐不住了 科技業員工遠距辦公恐減薪15％ - 財經 美中對抗誰勝出？ 傳奇避險大師預言最後贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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