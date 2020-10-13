「台灣國際智慧能源週」將於14日起於南港1館登場，今年串聯「太陽光電」、「風力能源」及「智慧儲能」三大領域，共構能源鐵三角，共計150家廠商，使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，打造全台唯一再生能源展銷平台。

展覽另一大亮點為同期由經濟部能源局舉辦的「再生能源週」，藉由「綠能館」及「縣市成果館」呈現綠能政策、關鍵研發技術及推動成果，由外貿協會與SEMI攜手舉辦的年度最大規模再生能源展「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」展前記者會；經濟部次長曾文生指出，太陽光電與風電如何與空間整合將是重要課題，政府正積極推動畜電、農電、漁電相互共生，利用技術與科技，創造新價值。

貿協祕書長林芳苗表示，再生能源在政策支持及內需市場看漲的趨勢下持續發展，以政府2025年要建置5.7GW的離岸風電為目標來看，估計可創造約新臺幣1兆元的投資，新增2萬個就業機會。

2020 Energy Taiwan台灣國際智慧能源週吸引太陽能、風能、儲能領域多家海內外指標性業者共襄盛舉；SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸提及，根據SEMI《太陽光電公共政策建言書》最新民調顯示，高達八成民眾支持加快太陽光電產業發展，顯見大眾民意對臺灣再生能源發展的信心。

聯合再生能源執行長潘文輝指出，全球再生能源倡議行動RE100目前有超過240家國際企業加入，承諾2025年將使用100％再生能源電力，品牌企業將肩負環境永續的社會責任，顯見再生能源發展的重要性。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭曾是石油及天然氣發電公司，是黑色能源提供者，2017年由黑到綠，轉型為綠色能源企業，致力再生能源開發，去年與臺灣完工的120MW離岸風場，是目前除了中國之外，亞太區運轉中最大的離岸風場。

今年參展的重量級廠商還包括太陽能產業茂迪、友達、元晶、有成精密、力暘等業者；離岸風電領域則有沃旭(ORSTED)、哥本哈根基金(CIP)、安能亞太(EnBW)、達德能源(WPD)、海龍及海鼎離岸風電計畫等，而儲能方面，車王電子、系統電子、裕隆汽車及外商西門子和三星等。

(工商 )