央行總裁楊金龍將赴立法院財委會進行業務報告，他在書面報告中指出，針對房市熱絡，央行將密切關注房市動態，維持高價住宅貸款規範，維護金融穩定。

楊金龍表示，這波房市熱絡是由於台商回台投資，置產投資需求漸增，加以政府賡續推動都更政策，以及市場資金充裕，今年初以來，房市交易量增加，且房價上漲。

以今年第二季與2019年第一季比較，近期房價顯現走。楊金龍說明，但全國國泰房價指數與信義房價指數漲幅，均低於上波房價擴張初期的漲幅，且六都南熱北溫，以台中市新推案價格漲幅最大。

近年隨所得穩定成長，民眾購屋能力提升，加以利率處低檔，有助減輕民眾房貸負擔。今年初以來，購置住宅貸款餘額穩定成長，建築貸款餘額續呈雙位數成長。但楊金龍說，觀察本國銀行購屋貸款與建築貸款逾放比率緩降，8月底分別降為0.14％、0.12％，均低於整體放款逾放比率的0.24％。

楊金龍強調，央行繼續執行高價住宅貸款規範，並續督促銀行審慎辦理不動產授信業務，以防範過多信用資源流向不動產市場。最近房價上漲主要是台商回台投資所帶動，有助就業及所得增加。未來將密切關注疫情後續發展、持續掌握總體經濟金融情勢、房市動態與不動產貸款情況，適時採行妥適措施，防範不動產貸款風險升高，以維持金融穩定。惟解決高房價問題，避免投機炒作，仍有賴中央相關部會與地方政府通力合作健全房市。

(工商 )