藍綠縣市首長針對NCC處理中天換照案回應。(中天新聞)

20201013中天新聞。

國民黨革實院院長羅智強今天上午爆料，「中天新聞台」被行政院長蘇貞昌「關定了」。中天近期面臨換照審查，NCC卻首度大動作召開聽證會要審核。對此，藍綠等7位縣市首長均呼籲「NCC要公正」。

據《中天新聞》13日報導，藍營多位縣市首長紛紛出面回應「中天申請換照」一事，新北市長侯友宜表示，「在一個新聞報導言論自由底下，NCC一定採取公平、公正保障言論自由的態度，讓新聞的報導，能夠得到大眾的支持」。雲林縣長張麗善也表示，「透過媒體的報導，讓我們所有的鄉親能夠了解真相，她說，台灣不能只有一種聲音，也不能只有一種顏色」。

彰化縣長王惠美則認為，「媒體是屬於第四權，我們希望有更多能夠公平公開透明化的媒體，讓更多元的聲音，能夠播報出來，讓事實的真相，能夠讓鄉親知道」。嘉義市長黃敏惠則呼籲，「還是要請主管機關NCC秉公處理、公平對待」。

而綠營首長也藉此表態，台南市長黃偉哲指出，「審查應該都是中立的，我們期待媒體是公正客觀，也期待NCC對媒體的審查也是公正客觀」。嘉義縣長翁章梁也說，「NCC是獨立機關，各位委員一定會秉持他們的專業，來做審查，對於NCC所做的任何決議，我們會予以尊重」。

史上第一次新聞台換照聽證會，即將在10/26登場，但NCC公告的主持人，林麗雲與王維菁兩位委員，過往卻有鮮明的「反旺中」立場，如今卻擔綱審查中天換照的要務。「世新大學廣播電視電影系」蔡念中教授接受《中天》採訪表示，「按照整個換照程序內相關的利害關係人，最好能夠不要進去，不要有太多存有既有立場的人在裡面，若是這樣的話，就變成各說各話，這沒有什麼意義」。

傳播學界憂慮，倘若聽證會成員多數早有既定立場，NCC對外一再宣稱的公正客觀立場，確實難以服眾。對此，被點名的林麗雲本人則表示，將依法秉持專業客觀，而王維菁在截稿前沒有回應。

(中時新聞網)