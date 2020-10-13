全球晶圓代工龍頭台積電在7奈米製程取得重大進展後，拉開與競爭對手三星電子在晶圓代工領域的差距，即將發表的蘋果iPhone 12系列手機搭載的A14仿生晶片，採用台積電5奈米製程，都是採用ASML的EUV光刻機台，為了加速研發3奈米製程，預估明年將進口超過50台EUV機台。韓媒報導，三星電子副會長李在鎔日前前往歐洲商談，主要就是要前往位在荷蘭的ASML總部。

據《電子時報》日前報導，預估台積電明年EUV機台將超過50台，幾乎全球一半EUV光刻機台都在台積電手裡，但台積電不予置評，因為涉及商業機密。

據南韓科技媒體《etnews》報導，目前三星電子在南韓華城、平澤以及美國的

奧斯汀等地廠區，設置先進製程EUV技術生產線，用以對抗最大競爭對手台積電。目前台積電以超過50%的高市占率穩坐市場寶座，三星以17%居次。

台積電今年下半年全力衝刺5奈米量產，明年還展開3奈米生產線建置，對ASML獨家生產的EUV光刻機台需求劇增，之前有消息傳出，EUV光刻機台至2021年底將超過50台，相較之下，三星統計能採購的數量僅25台。

EUV光刻機台每台造價約1.3億美元(約37億元新台幣)，是先進製程必須的關鍵設備，這也成為台積電與三星在先進製程之爭的關鍵資源。根據南韓業界人士透露，原本三星在明年將獲得10台EUV光刻機台，在李在鎔親自到訪後，這一供應量有望增加。

李在鎔除了造訪荷蘭，也前往瑞士等國家，目的是強化三星在當地經營，因為三星除了晶圓代工領域還涉及相當多的產業，針對包括AI、5G等業務相關投資考察。

(中時新聞網)