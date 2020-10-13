賀軍翔睽違台劇6年，在台視、三立奇幻旗艦大劇《天巡者》飾演鬼王鍾馗，他劇中喜歡邵雨薇飾演的孟婆超過千年，甚至為她從陰間穿越到人間，戲外的賀軍翔，2017年也與16歲讀國中就相識相戀的初戀女友開花結果，且已育有兩女，他坦言當初一看到角色設定時，就發現自己與角色「鍾正南」的感情觀確實滿相近也挺符合，對於被讚戲裡戲外都對愛專一，他笑說：「我應該就是一開始就碰到對的人吧！」

他年紀輕輕就出道、走紅，在充滿誘惑的演藝圈卻幾乎是緋聞絕緣體，一路走來如何把持？賀軍翔表示，因為在這圈子看過太多形形色色的人，更想保持年輕時的初衷，「當時交往時，雖然還是小屁孩，但就是想要長久在一起，很希望當自己有一天完成夢想時她在身旁，有了人生第一部車時會想要第一個載她，有第一間房子時想與她分享。雖然中間也遇到、認識很多人，但延續到後來，還是跟她結合成立家庭」。

賀軍翔接受專訪，暢談拍攝《天巡者》甘苦。（盧禕祺攝）

他坦言一直都很排斥跟圈內人交往，原因跟自己的大男人個性有關，因為如果另一半也是走幕前的藝人，看到對方拍親密戲時，他可能會吃醋不舒服，「反過來看，我自己是做這一行的，當另一半可以體諒我的工作，就覺得滿窩心的」，因此很感謝太太一直都包容、支持他的工作。

從男神變成人夫、人父，賀軍翔說，雖然也有些忠實粉絲表示心碎，但對他來說這就只是身份的轉換，本來就是他的人生設定，「連我的偶像劉德華都結婚生子了！我們這一代藝人，時間到了，結婚生子更是平常的事」。他說當時沒想那麼多，只是覺得既然要結婚登記、小孩報戶口了，就該主動對外公布，不說人家也是會知道。且以前被問打算幾歲結婚，他都說可能35歲吧，因為他喜歡很希望有兒子女兒陪他一起打球運動，「我只是提早兩年完成這件事，而且有時計劃趕不上變化」。

賀軍翔在《天巡者》從一而終深愛邵雨薇飾演的孟婆。（三立提供）

已有兩個女兒的他，很享受女兒的貼心、愛撒嬌，但不諱言還是滿希望可以生個兒子一起做男生做的事，他笑說：「我希望趕快生一生收工！」還透露生完第二胎後，已有朋友主動說要提供他「包生男」秘方。

他與老婆從談戀愛到步入婚姻，已愛情長跑20年，如何讓感情保鮮？他說，其實他私下的生活還滿平實、平淡，可能常拍偶像劇，覺得太「搞工」特意做耍浪漫的事很累，激情浪漫的事，好像只有國高中時期才會做，他現在是把浪漫實踐在平時的生活上，比方會問另一半人在哪、然後順路去接她，雖然不太買花，但看到漂亮的手錶、適合老婆的，就會突然買來送她，「而且現在生活都以小孩為主，看到小孩開心，身為父母也就會覺得很窩心，就算拍戲辛苦、有壓力，看到她們就會平復不少」。

賀軍翔在《天巡者》的出場戲，就是展現神力踩在水面上救人。（三立提供）

賀軍翔從男神變人父，依舊帥氣。（盧禕祺攝）

多年沒回台灣拍戲，他說感覺最大的差異，是他已經很久沒有拍過「單機」，之前都是雙機，單機拍攝又讓他回到以前剛出道時拍戲的感覺，一開始覺得不太習慣，也因為拍攝作業時間要更長所以滿累的，原本拍戲已經很少拍超過3過月，《天巡者》滿工出細活，從二月多開拍，足足拍了5個月，從冷的時候拍到夏天，現在進入秋冬了才總算要上檔。

不過辛苦都是值得的，他搶先看了第一集後很滿意，尤其對於自己飾演的鍾馗在人間的出場戲–踩在水面上救人這一幕，覺得很酷、構想很棒，「這是導演臨時想的，這個構想來自《王牌天神》，我們希望能呈現出鍾馗具有神力可以救人，但要把神蹟在畫面上表現出來其實有點難」，他透露，為了拍攝他踩走在水面的神奇又帥氣畫面，劇組在水面下鋪架了高台，但同時他身上也綁了鋼絲，費心拍攝的畫面令搶先看過的人都留下深刻印象。

(中時 )