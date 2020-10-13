立委張廖萬堅與市議員林祈烽，募得永和店仔街福德宮1600斤白米物資，提供給西屯11個社區協會與關懷據點共餐使用，祝福長者歡度重陽佳節。（盧金足攝）

立委張廖萬堅與市議員林祈烽，募得永和店仔街福德宮1600斤白米物資，提供給西屯11個社區協會與關懷據點共餐使用，祝福長者歡度重陽佳節。（盧金足攝）

重陽節將近，長期關注長照議題的立法委員張廖萬堅與市議員林祈烽，在謝姓友人引薦下，募得永和店仔街福德宮1600斤白米物資，提供給西屯11個社區協會與關懷據點共餐使用，祝福長者們歡度重陽佳節，捐贈儀式上包括港尾里長楊忠義、大河里長陳資源等里長及多名社區理事長都也都到場響應！

今年上半年度受疫情影響，社區老人長照及關懷據點活動，均配合防疫暫時喊卡，所幸在國家隊努力下，疫情順利解封，立委張廖萬堅與市議員林祈烽舉辦的「關懷長照物資捐贈」儀式，希望能拋磚引玉，除了政府積極推動社區巷弄長照據點，鼓勵在地共老，也能募集社會溫暖的力量，支援政府資源不足的部分，讓社區長者得到更優質的照顧。

張廖萬堅表示，近年來社區巷弄的長照關懷據點，紛紛設立，自己在逢年過節也常受邀參加活動，與長者們共餐及閒話家常，在言談間也會收到長輩們在反應種種問題，因此多年來積極協助改善了許多據點的環境與設施；例如募款協助西屯區港尾里及永安里據點爭取冷氣空調設備、南屯永定里增加大型風扇設備、三厝里協調國產署租金及設備...等，更安排陸爸爸說演故事劇團到田心里、上德里等社區據點與長輩們快樂互動。

林祈烽指出，長照議題是近年來社會熱烈討論的公共議題，而社區照護據點除了公部門的協助外，民間的力量也是推動各個據點能更完備的力量，爭取白米物資等捐贈是拋磚引玉，希望除了能充實據點的共餐資源外，更希望能夠號召更多愛心企業來共同響應，多多關懷社區的老人長照據點，未來會繼續為長者們的福利努力爭取！

張廖萬堅強調，未來希望能結合中央、地方以及民間的資源，讓長者都能在更完善的據點環境中，得到妥善照護，實踐生有所養、老有所終的理想！

(中時 )