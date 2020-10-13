國民黨與革實院長羅智強一起開記者會，就監察院指羅4筆政治獻金資料不符，被北市民政局打臉一事，要求監察院長陳菊道歉。民進黨網路社群中心主任范綱皓在臉書指羅自編自導自演，「抽查是張博雅當監察院長時的決議，不是陳菊」；國民黨青年部主任陳冠安也在臉書回嗆范的邏輯真的很民進黨，因為張博雅時期決議抽查羅、發函指羅政治獻金有問題的卻是陳菊。

陳冠安說，監察院決議抽查是109年5月20日沒錯，但這只是決定要抽羅智強來查，不是要說羅智強的政治獻金有問題呀。監察院是什麼時候發函給羅智強，說羅的政治獻金捐款有問題？監察院公職人員財產申報處簡任秘書林亞齡說是9月21日，那時監察院長是誰？還是張博雅嗎？范綱皓要不要繞過台灣價值，動手估狗一下？查羅智強帳可以，依法行事就好，但亂查羅智強當然不行。

他說，抽查不是抹黑，把合法的捐贈打成是有問題的，把姓名與身分證字號相符的說成不符，這不是政治追殺？什麼才是政治追殺。羅智強的政治獻金8000多筆，挑錯4筆，真的不多啦，民進黨要道歉，還是大方承認追殺，都行，不要扭扭捏捏的，還派邏輯零分、台灣價值滿分的網路社群主任出來護航。先是烏龍查帳，後是烏龍反擊，一連串的行動搞笑劇，真的是造福台灣百姓，帶來很多歡樂。

陳冠安也酸說，最後善意提醒，周星馳的梗不要用太多，因為星爺電影的內涵，就是諷刺民進黨這種獨裁作法的。聽不懂嗎？快去看一下宅卡拉的頻道。

(中時 )