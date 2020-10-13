前世界第一、英國名將A.莫瑞（Andy Murray）在2016年獲女王授勳晉升「爵士」，現在他再多一個身份，ATP球員理事代表。

塞爾維亞籍現任世界第一喬柯維奇（Novak Djokovic）原本是ATP球員理事會主席，不過他選擇辭職，和兩位美國選手伊斯內爾（John Isner）、庫瑞（Sam Querry）及加拿大波斯比希爾（Vasek Pospisil）離開ATP球員理事會組織新的職業網球選手球員工會（Professional Tennis Players Association，簡稱PTPA）。

喬帥等人離開後，ATP球員理事會也票選4名新成員加入，由莫瑞和加拿大阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime）、澳洲米爾曼（John Millman）跟法國夏迪（Jeremy Chardy）取代，兩位各自擁有20座四大滿貫賽冠軍的球星費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）也是ATP球員理事會成員。

ATP球員理事會於1972年成立，入選成員兩年一任，會在賽季期間開會，將球員建議藉由三席代表權提供ATP職業男網董事會參考，為球員提供更好的比賽環境，台灣名將盧彥勳也入選過，最近一任任期在今年6月到期。

(中時 )