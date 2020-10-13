大陸金融科技巨頭螞蟻集團原本預計在10月底於香港和上海IPO，首次IPO集資規模為350億美元，但現在傳出有知情人士透露，螞蟻集團的旗艦支付平台支付寶（Apay），由於可供用戶直接購買9月下旬推出的5支獨家代銷，將投資螞蟻集團IPO的共同基金，讓大陸證監會（CSRC）正研究支付寶獨佔基金銷售涉及的利益衝突問題，因此CSRC延遲批准了螞蟻集團的IPO。

《路透》報導，三位知情人士透露，CSRC延遲批准了螞蟻集團的IPO，因為該公司旗下的支付寶服務涉及利益衝突問題，儘管CSRC的調查，不太可能讓螞蟻集團的IPO時程偏原訂計畫，且目前也尚不清楚調查結果如何。

其中，兩位知情人士表示，螞蟻集團原本打算在9月24日於港交所舉行IPO聽證會，並在本月8日啟動IPO，但CSRC推遲批准，讓聽證會和IPO的時間都跟著延期，儘管該公司仍希望在未來幾天舉行香港聽證會。

報導並指出，5支戰略配受基金在今年9月下旬推出時，投資的散戶超過1000萬人，突顯了支付寶的營銷影響力。螞蟻集團的IPO集資規模，預計將達350億美元，超越去年沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，簡稱沙烏地阿美）IPO募集的256億美元。

對此報導，螞蟻集團和港交所拒絕發表評論，CSRC尚未發表回應。

(中時新聞網)