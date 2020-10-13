1名男網友收到女鄰居留言警告，要自己半夜和另一伴叫小聲點。(翻自爆廢公社二館)

女網友的手寫留言令男網友哭笑不得。(翻自爆廢公社二館)

1名男網友日前返家時，在門口前發現被鄰居留下一張手寫警告，內容主要為希望原PO能在半夜時，跟另一伴叫小聲點，因為聲響過大，這名女鄰居表示，自己都不清楚，原PO到底是在與伴侶打砲，還是互相上演男女朋友全武行的戲碼，原PO相當無奈，只好上版尋求協助。

這名男網友抵達家門口時，發現地上多了一張白紙，他撿起一看竟然是1位女鄰居所親筆所寫的留言，上頭寫著：「親愛的鄰居你好：麻煩你請你女朋友叫小聲一點，我已經分不出來你們是在打砲還是打架了。」，由此可見，原PO與女友的叫聲驚天動地的，讓女鄰居害怕到差點報警。

因此，男網友趕緊上網PO文，收到這樣的留言到底該怎麼辦呢？網友紛紛回應表示：「你直接回，我一個人住耶」、「跟她說看片子不行嗎」、「那張紙寫：拎北單身，幻聽請不要放棄治療」；也有網友認為可以回說，「直接在上面回覆，因為我功力深厚」、「叫鄰居一起來蕉流啊」、「跟妳女朋友說 叫好聽一點」。

網友看了女鄰居的手寫留言單，都覺得女鄰居或許很可愛，「字好可愛漂亮」、「看字就覺得心情好」、「字好好看」；有網友認為這沒什麼，「音量調小一點就好」、「音樂是該開大聲點」、「女友太會演了」，有網友覺得會不會是原PO功力不夠深厚，你是不是無法讓你女友達到高潮，所以才一邊做一邊捏女友大腿，導致你女友叫出來的聲音跟殺豬一樣。

(中時新聞網)