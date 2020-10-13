中央銀行總裁楊金龍15日將赴立法院財委會進行業務報告，根據書面報告內容，他表示，為降低肺炎疫情對經濟及就業的衝擊，3月調降政策利率1碼（0.25個百分點），採寬鬆貨幣政策協助經濟成長，並推出2,000億元中小企業貸款專案融通，協助中小企業取得資金度難關。

楊金龍指出，由於下半年疫情尚未減緩，中小企業仍有營運資金需求，9月22日調高中小企業貸款專案融通為3,000億元。這項專案融通配合信保基金擴大承保能量以分擔銀行授信風險，提高放款意願，實施成效良好。自4月1日開辦至10月8日止，本國銀行已受理16.5萬戶、1,856.5億元。

楊金龍強調，今年6月及9月央行維持政策利率不變，延續寬鬆貨幣政策，支持經濟成長，主要因當前國內通膨率回穩，通膨展望溫和。近月出口增溫，加以國內疫情受控，內需回穩，預期本年下半年經濟成長回溫，明年續溫和成長。與主要經濟體比較，國內經濟表現相對穩健。

報告內容說，今年受疫情衝擊，上半年經濟成長減緩，因肺炎疫情重創全球經貿活動，抑制台灣出口，加以國內外邊境管制，服務輸出劇減，民間消費減退。內外需疲弱下，經濟成長率降為0.78％，其中第二季為-0.58％，即2009年第四季以來最低。

由於全球景氣可望自第二季谷底回升，加以遠距商機與5G通訊等新興應用需求強勁，預期台灣出口成長動能提升。且政府推出消費振興措施，民間消費回溫，以及政府提高公共建設執行效率，半導體業持續擴大投資先進製程，民間投資溫和成長。

國發會8月景氣對策信號由黃藍燈轉呈代表景氣穩定的綠燈，領先指標連續五個月上升，且9月製造業採購經理人指數（PMI）、非製造業經理人指數（NMI）分別連續三、四個月擴張。下半年經濟成長率將逐季回升，央行預測，下半年升至2.35％，第三、四季分別為2.28％、2.42％，全年為1.60％。

央行預期，明年疫情可望改善，全球景氣逐步復甦，台灣出口及民間消費成長升溫，加以半導體大廠持續投資，以及離岸風電及5G基礎建設等持續進行，民間投資將續穩定成長。預測經濟成長率升至3.28％，國內外主要機構預測值也都高於今年，平均值為3.34％。

(工商 )