中天新聞台年底進行衛廣執照換發，但「中天關定了」的傳聞卻滿天飛。國民黨台北市議員徐弘庭認為，應先召開公聽會，由全民決定對媒體的限制，建議只要沒有政治目的且沒有犯罪，就不能關掉它；財經專家賴憲政表示，若台灣淪一言堂，不再是言論自由的寶島，如何進一步說服其他國家派軍保護台灣。

台北市議員徐弘庭晚間在《頭條開獎》政論節目說，無論是政治或媒體，彼此之間都存在權力制衡，在台灣，電視台當然是愈多愈好，憑藉市場機制讓聲音愈多愈好，即便有觀點但也有事實，不過，現在的政治人物在某些媒體含有派系，帶有政治目的，逾越黨政軍退出媒體這條線。

對於NCC將於10月26日舉辦聽證會，審查中天換照，徐弘庭認為，應該先用公聽會，由全民決定對媒體的限制，首先不能有政治目的，其次不能犯罪，只要沒有違背這兩個原則，就不能關掉它。

針對行政院今天駁斥「中天死活握在閣揆蘇貞昌手裡」的說法，強調從未介入NCC審查。國民黨革實院長羅智強要大家不要忘記，去年3月16日蘇貞昌對著NCC痛罵，「誰都管他不到，但他也什麼都不管」，後來前NCC主委詹婷怡就黯然下台。

羅智強質疑，NCC是不是被蘇揆罵過後，風格全部改變，月底召開聽照會，是不是已備好屠刀拿出來要砍了？12月攤牌的時候，看那隻新聞自由的小鳥是死是活，就知道蘇揆有沒有涉入，若真關了中天，在民主國家關台的罪就算在蘇揆頭上。

財經專家賴憲政指出，我們跟中國大陸最大的不同，就是一個是自由，一個是集權，我們有新聞、言論、遷徙的自由，假使台灣淪為一言堂，試問要如何說服其他國家支持派軍隊保護台灣，而民進黨的黨綱也清楚載明，台灣不能只有一種聲音。

(中時 )