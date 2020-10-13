中央氣象局指出，受到東北風以及颱風外圍環流的影響，導致近期東北半部地區連日下雨，甚至出現局部較大雨勢。然而這波雨勢有望在明（14日）白天起趨緩，台灣颱風論壇指出，由於「南卡」颱風即將登陸，隨著外圍環流減弱，東北部地區的雨勢也會逐漸緩和。不過周末起預計17號颱風「沙德爾」將生成，其外圍環流又會替東北部帶來可觀水氣。

氣象局表示，今晚（13日）至明（14日）清晨，北北基地區持續會有局部短暫雨出現；東半部雨勢仍較顯著，將出現陣雨或雷雨的天氣型態，尤其宜花地區不排除會有局部大雨或豪雨發生；下半夜至明天早晨，台東靠南地區及恆春半島雨勢會逐漸明顯，不排除出現局部大雨，請大家要特別留意；不過明天中南部地區則維持多雲到晴，僅需注意午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，深夜至清晨較涼，各地約23-25度，白天北部、宜花地區高溫約28-30度，以南其他地區仍約31-33度，中南部地區民眾需注意日夜溫差較大。

菲律賓附近的低壓94w正蠢蠢欲動，氣象局也將它升級為熱帶性低氣壓（TD19），遇計在後天（15）到達南海後，會增強成為地17號颱風「沙德爾」。（氣象局提供）

近期由於東北風加南海附近颱風水氣北上，造成北北基宜，甚至花蓮都雨下不停。不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專指出，東北半部連日的降雨有望在明（14）白天後的趨於緩和，大台北地區較明顯。主要是因為，位在南海的南卡颱風即將登陸越南、海南島一帶，可望減少水氣。

但颱風論壇同時指出，降雨大約只能緩解2天，到了周末又會在有新一波雨勢回歸，因為菲律賓附近的低壓94w正蠢蠢欲動，氣象局也將它升級為熱帶性低氣壓（TD19），預計在後天（15）到達南海後，會增強成為地17號颱風「沙德爾」。屆時天氣又會像南卡颱風一樣，將外圍環流水氣送至台灣，再加上東北風吹拂，預計在這週末，北北基、宜花雨不停的劇本又會再度上演。然而中南部依舊不受影響。

(中時新聞網)