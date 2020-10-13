住在台東長濱鄉大俱來部落的陳素貞，7月參加縣府委辦衛福部台東醫院的照服員訓練，6個星期以來每天來回160多公里，超過5000公里的堅持，她終於拿到了照服員結訓證書，希望拿到證照後可以回到部落照顧長輩。

「部落的長輩們，我做到了！」剛拿到照服員結訓證書的陳素貞高喊著。「每天早上6點起床一路開車，晚上回到大俱來都已經8點了！」她說，每日將近3小時車程，還得上一整天課程，中途也曾想放棄，尤其第3個星期，課程進入管灌和清潔護理階段燒腦又耗神，突如其來的撞牆期，讓她連起床都百般困難，支持她完成訓練的力量，是等著她結訓考照，成為正式照服員的大俱來部落文健站35位老人家。

「我就是部落的女兒，代替大家照顧長輩」陳素貞說，不忍心自己部落的長輩獨居成為常態，也發現長照是全球趨勢，她毅然放棄16年的零售業店長生涯，去年開始進入文健站陪伴老人家。每當長輩說「我看到妳來就開心了，妳沒來就不開心」，都讓她心花怒放；尤其年輕子女回到部落向她詢問父母、阿公、阿嬤近況的時候，也很感謝她的照顧，就讓她感動又自豪。

陳素貞表示，想放棄時，就唱唱歌抒發情緒，另一方面則想到部落長輩們都殷殷期盼著她回到文健站的樣子，就能堅持下去。她說，其實老人家比小孩子更活潑可愛，獨居長者更需要鼓勵與陪伴，照顧他們不覺得辛苦。

另1位順利結訓的學員楊陳田龍和陳素貞一樣，每天騎機車120公里從達仁鄉南田村趕到部東醫院上課，在新南迴公路上留下汗水與足跡；兩人和其他39位學員都將在11月初參加勞動部舉辦的全國技術士技能檢定筆試，明年1月通過術科檢定拿到證照之後，回到部落繼續陪伴長輩。

(中時 )