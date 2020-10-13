新冠肺炎疫情衝擊，各地區公所忙翻天，41歲三重區社會人文課員林芳祺今年在加班、家庭壓力下仍考上高等考試，社會人文課長謝義彥表示，三重社會救助業務量全新北第一，卻有3年6人高考上榜傲人成績，課內左側被同事戲稱是「文昌穴」、登科「吉地」。

三重社會人文課長謝義彥表示，同仁們地方特考後，進到公所內服務，課內課員有25名，，因三重人口結構較為特殊，社會業務屬全新北第一，在轄內業務量多情況下，每個人分攤的工作量都很繁重。

謝義彥開玩笑說，可能是課內業務太多，大家都想趕快逃走。課內從2015年開始，幾乎年年有人上榜，近三年來更達到6人高考上榜傲人成績，考上高考同事大多坐在左側，同事們戲稱那邊是「文昌穴」，他為同事們考上高考感到開心，另一方面卻也擔心人力短缺，笑稱「真是矛盾的心情」。

今年考上高考的林芳祺表示，三重區申請紓困人數眾多，課內所有人約從3月份一路忙到6月底，忙紓困作業到凌晨時，她也會挪用深夜零散時間複習，直到6月底後，她才全力衝刺，7月20日正式提槍上陣，今年幸運考上高考。

林芳祺說，三重社會人文課內氣氛團結，工作之餘同事們成立讀書會精進知識，大家分享讀書經驗、試題，為考試打下基礎，她感謝所有人的支持鼓勵，日後等待分發，她仍會帶著感恩的心持續為民眾服務。

(中時 )