全國照服員平均年齡為42歲，因文健站廣設，活絡了年輕族群的就業機會，以往照服員均齡落在40到45歲，近年則提升30到35歲左右，部東醫院護理之家護理長張緯梵表示，照服員的工作非常辛苦，上了年紀的照服員較難勝任，但她發現願意投入這個工作的年輕人有逐漸增加的趨勢，對於推動長照是件好事。

據了解，近兩年照服員年輕化，參加訓練的原鄉青年變多的原因有三：一是由去年起原鄉照服員薪資提高到3萬3000元，二則是異地求職難，都會謀生不易，使原鄉青年回鄉服務意願提升，三為長照已是世界趨勢，加上衛服部力推長照，讓照服員平均年齡下降。

原鄉照服員年輕化的好處是，以往照服員年齡偏高，有時居家照顧需要搬動長輩，需要相當體力，青年體力佳，使得照顧起來較無困擾；另外，年輕人學習狀態佳，無論受訓或接受新觀念都很快；而且年輕人習慣使用手機及網路，接收新資訊效率高，在照服時相互交流即時又快速。在年輕人照服參與率提高之後，以往老人照顧老人的窘境可望逐漸減低。

此外，原住民照服員受訓之後，有7成以上都會回到自己部落服務，因為他們一開始就是以此為目標，少數是考取證照以備日後需要，更有部分則是為了習得專業，以便就近照顧自己的家人。

(中時 )