樂天桃猿、統一獅今（13）日在台南球場交手，桃猿隊因勝率已經無法達到5成，已與下半季冠軍絕緣，只能幫中信兄弟打天下，並期盼中信連莊下半季冠軍，再藉年度勝率優勢打進季後賽，進而爭取總冠軍賽門票。不過最後先盛後衰，獅隊以4比3逆轉勝，率先拿下30勝。

比賽前半段桃猿隊攻勢相當積極，2局上利用四壞球、失誤、安打，攻下2分超前比數，3局上林立揮出陽春全壘打，今年25轟，取得3比0領先。先發洋投霸能前4局送出4K，無四壞球，只被擊出2支安打，無失分，有效壓制獅隊打擊，猿隊似乎佔上風。

不過打擊凶猛的的獅隊在5局下反撲，利用霸能的四壞球，再擊出4支安打，包括代打陳重羽的2分全壘打，一口氣攻下4分，反而以4比3逆轉超前，這也是霸能今年的老毛病，常常一局爆。

比賽後段進入牛棚決勝階段，獅隊劉軒荅、江承峰、陳韻文各投1局均未失分，獅隊以4比3險勝，洋投猛威爾先發6局失3分，優質先發拿下勝投，戰績3勝3敗、自責分率3.44。

(中時 )